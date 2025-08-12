  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

آبرسانی سیار به موکب های آن سوی مرز مهران در خاک عراق

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از آبرسانی سیار به موکب های آن سوی مرز مهران در خاک عراق خبر داد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زیرساخت‌های ایجادشده در مرز مهران گفت: توان تأمین آب پایدار برای جمعیتی دو برابر وضعیت فعلی مرز مهران را داریم.

وی افزود: دو مخزن پیش‌ساخته هر یک با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در مهران به بهره‌برداری رسیده و دو خط انتقال آب به طول مجموع ۲۰ کیلومتر اجرا شده است.

وی ادامه داد: یکی پارکینگ بزرگ اربعین و واحدهای مسکن مهران را پوشش می‌دهد و دیگری مسیر صالح‌آباد تا سه‌راه یادمان شهدای جندالله را آبرسانی می‌کند.

محمدی ادامه داد: تانکرهای آبرسان به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند و حتی به موکب‌های مستقر در خاک عراق نیز خدمات می‌رسانند؛ هر تانکر روزانه حدود ۱۰ بار آبگیری می‌کند. همچنین روزانه هزاران بطری آب بسته‌بندی دپو، خنک و در موکب‌ها، قرارگاه‌ها و مسیرهای ورودی مهران توزیع می‌شود.

مدیرعامل آبفای ایلام تأکید کرد: آزمایشگاه مرکزی به‌طور شبانه‌روزی کیفیت آب را از نظر میکروبی، شیمیایی و بیولوژیکی پایش می‌کند تا سلامت آب شرب زائران تضمین شود.

