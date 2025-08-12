آبرسانی سیار به موکب های آن سوی مرز مهران در خاک عراق

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زیرساخت‌های ایجادشده در مرز مهران گفت: توان تأمین آب پایدار برای جمعیتی دو برابر وضعیت فعلی مرز مهران را داریم.

وی افزود: دو مخزن پیش‌ساخته هر یک با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در مهران به بهره‌برداری رسیده و دو خط انتقال آب به طول مجموع ۲۰ کیلومتر اجرا شده است.

وی ادامه داد: یکی پارکینگ بزرگ اربعین و واحدهای مسکن مهران را پوشش می‌دهد و دیگری مسیر صالح‌آباد تا سه‌راه یادمان شهدای جندالله را آبرسانی می‌کند.

محمدی ادامه داد: تانکرهای آبرسان به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند و حتی به موکب‌های مستقر در خاک عراق نیز خدمات می‌رسانند؛ هر تانکر روزانه حدود ۱۰ بار آبگیری می‌کند. همچنین روزانه هزاران بطری آب بسته‌بندی دپو، خنک و در موکب‌ها، قرارگاه‌ها و مسیرهای ورودی مهران توزیع می‌شود.

مدیرعامل آبفای ایلام تأکید کرد: آزمایشگاه مرکزی به‌طور شبانه‌روزی کیفیت آب را از نظر میکروبی، شیمیایی و بیولوژیکی پایش می‌کند تا سلامت آب شرب زائران تضمین شود.