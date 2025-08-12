https://mehrnews.com/x38LMM ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳ کد خبر 6558981 استانها ایلام استانها ایلام ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳ حس و حال زائران اربعین حسینی پس از بازگشت به کشور ایلام - فیلمی از حس و حال زوار اربعین برگشتی به کشور از طریق مرز مهران را مشاهده میکنید. دریافت 44 MB فیلم: مجتبی کاور کد خبر 6558981 کپی شد مطالب مرتبط گزارش میدانی از بازگشت زوار اربعین حسینی به کشور از مرز مهران آخرین وضعیت تردد از مرز مهران آخرین وضعیت مرز مهران به روایت خبرنگار مهر ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس زوار اربعین در مرز مهران را جابجا کردند آبرسانی سیار به موکب های آن سوی مرز مهران در خاک عراق برچسبها اربعین حسینی ایلام اربعین 1404 مرز مهران
