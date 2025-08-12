  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

محورهای رایزنی میان «پوتین» و رهبر کره شمالی

محورهای رایزنی میان «پوتین» و رهبر کره شمالی

رییس جمهور روسیه پیش از دیدار قریب الوقوعش با «ترامپ»، رهبر کره شمالی را از جزییات این رویداد مطلع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه از رایزنی تلفنی میان رییس جمهور این کشور با رهبر کره شمالی خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفتگو کرد و اطلاعاتی را در چارچوب دیدار قریب‌الوقوعش با ترامپ در آلاسکا با وی به اشتراک گذاشت.

به گزارش کرملین، رئیس جمهور روسیه از حمایت پیونگ یانگ در آزادسازی منطقه کورسک از نیروهای اوکراینی «بسیار قدردانی» کرد.

طرفین در ادامه بر تعهد خود برای توسعه بیشتر روابط دوستانه، حسن همجواری و همکاری بین روسیه و کره شمالی تأکید کردند.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر تایید کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور روسیه و آمریکا، ۱۵ آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

کد خبر 6558911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها