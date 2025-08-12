محورهای رایزنی میان «پوتین» و رهبر کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه از رایزنی تلفنی میان رییس جمهور این کشور با رهبر کره شمالی خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفتگو کرد و اطلاعاتی را در چارچوب دیدار قریب‌الوقوعش با ترامپ در آلاسکا با وی به اشتراک گذاشت.

به گزارش کرملین، رئیس جمهور روسیه از حمایت پیونگ یانگ در آزادسازی منطقه کورسک از نیروهای اوکراینی «بسیار قدردانی» کرد.

طرفین در ادامه بر تعهد خود برای توسعه بیشتر روابط دوستانه، حسن همجواری و همکاری بین روسیه و کره شمالی تأکید کردند.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر تایید کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور روسیه و آمریکا، ۱۵ آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.