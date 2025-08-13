۹۶۳ هزار زائر از مرز مهران به کشور بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت بیش از ۲.۵ میلیون تردد از مرز مهران در ایام اربعین خبر داد و گفت: آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل برای انتقال زائران از مرز مهران به استان‌های مقصد وجود دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۷ هزار دستگاه اتوبوس، زائران را از مهران به شهرهای مختلف منتقل کرده‌اند، افزود: ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل برای بازگشت زائران به‌طور کامل بسیج شده است.

استاندار ایلام با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اباعبدالله الحسین (ع) اعلام کرد: از ابتدای ماه صفر تا ساعت ۷ صبح امروز بیش از دو میلیون و ۵۲۴ هزار نفر از مرز مهران تردد داشته‌اند که از این تعداد ۹۶۳ هزار نفر به خاک کشور بازگشته‌اند.

استاندار ایلام با تأکید بر آمادگی کامل استان برای مدیریت بازگشت زائران افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی از سراسر کشور در پایانه برکت مستقر شده‌اند و فرآیند جابه‌جایی زائران به مقصد شهرها و استان‌های مختلف در حال انجام است از آغاز اجرای طرح تاکنون ۷ هزار و ۵۶۹ دستگاه اتوبوس با ظرفیت جابه‌جایی ۲۲۷ هزار و ۸۹۹ نفر زائران را به مقاصدشان منتقل کرده‌اند.

وی همچنین به تمرکز زائران در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، قم و آذربایجان شرقی بیشترین سهم را در عبور و بازگشت از مرز مهران دارند در همین راستا هماهنگی‌های لازم با استانداران این استان‌ها انجام شده تا از ظرفیت ناوگان حمل و نقل داخلی آن‌ها نیز بهره‌برداری شود.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: در هر ۲۴ ساعت به‌طور میانگین ۱۱۰۰ دستگاه اتوبوس از پایانه برکت به نقاط مختلف کشور اعزام می‌شوند که این تعداد معادل جابه‌جایی حدود ۳۳ هزار نفر در شبانه‌روز است رقمی که حدود یک و نیم برابر جمعیت شهر مهران محسوب می‌شود.

وی در ادامه به حضور گسترده خودروهای شخصی در مهران اشاره کرد و افزود: حدود ۱۵۰ هزار خودرو شخصی در سطح شهر مهران پارک شده‌اند که تاکنون حدود ۵۵ درصد از آن‌ها به استان‌های مقصد بازگشته‌اند.

کرمی در پایان با اشاره به آمادگی کامل برای مدیریت موج بازگشت در روزهای آینده اعلام کرد: برای روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه ۲۵ مردادماه پیش‌بینی موج عظیم بازگشت زائران را داریم و تمامی امکانات لازم فراهم شده است مواکب با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند قرارگاه آب به‌صورت ۲۴ ساعته در تأمین آب خنک و یخ فعال است و سرویس‌های خط واحد نیز وظیفه انتقال زائران به پایانه برکت و پارکینگ‌های سطح شهر را بر عهده دارند.