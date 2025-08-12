  1. استانها
رصد بارش شهابی برساوشی در آسمان کویر ورامین

ورامین- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین از برگزاری برنامه رصد بارش شهابی برساوشی در آسمان کویر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، شامگاه سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری برنامه رصد بارش شهابی برساوشی در آسمان کویر ورامین خبر داد.

تاجیک در ادامه اظهار داشت: با توجه به شرایط مناسب نجومی، چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ گردشگران می‌توانند بارش شهابی برساوشی را در آسمان کویر ورامین رصد کنند.

وی افزود: این برنامه از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در رصدخانه «ستاره کویر» واقع در روستای سلمان‌آباد از توابع بخش جوادآباد برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین ادامه داد: رصد ماه، مشاهده صورت‌های فلکی، رصد سیاره زحل و اقمارش، آموزش جهت‌یابی و کار با گردونه آسمان از جمله بخش‌های این برنامه نجومی است.

تاجیک در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۲۰۶۷۰۸۵۱ و ۰۹۳۷۶۶۵۶۰۷۶ تماس گرفته و نسبت به هماهنگی و رزرو اقدام کنند.

