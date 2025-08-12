به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، شامگاه سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری برنامه رصد بارش شهابی برساوشی در آسمان کویر ورامین خبر داد.

تاجیک در ادامه اظهار داشت: با توجه به شرایط مناسب نجومی، چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ گردشگران می‌توانند بارش شهابی برساوشی را در آسمان کویر ورامین رصد کنند.

وی افزود: این برنامه از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در رصدخانه «ستاره کویر» واقع در روستای سلمان‌آباد از توابع بخش جوادآباد برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین ادامه داد: رصد ماه، مشاهده صورت‌های فلکی، رصد سیاره زحل و اقمارش، آموزش جهت‌یابی و کار با گردونه آسمان از جمله بخش‌های این برنامه نجومی است.

تاجیک در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۲۰۶۷۰۸۵۱ و ۰۹۳۷۶۶۵۶۰۷۶ تماس گرفته و نسبت به هماهنگی و رزرو اقدام کنند.