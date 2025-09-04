به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران از برگزاری برنامه رصد طولانی‌ترین خسوف قرن در رصدخانه «ستاره کویر» ورامین خبر داد.

تاجیک در ادامه اظهار داشت: همزمان با وقوع بزرگ‌ترین خسوف و ماه‌گرفتگی قرن، گردشگران و علاقه‌مندان می‌توانند این پدیده تماشایی را در آسمان کویر ورامین مشاهده کنند.

وی افزود: این برنامه روز یکشنبه شب ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰ الی ۲۲:۳۰ در رصدخانه «ستاره کویر» واقع در روستای سلمان‌آباد از توابع بخش جوادآباد برگزار می‌شود.

تاجیک در ادامه با اشاره به ویژگی‌های این رویداد نجومی گفت: در این شب خسوف کامل ماه رخ خواهد داد؛ پدیده‌ای که طی آن ماه به رنگ سرخ درمی‌آید و اوج آن به مدت ۸۲ دقیقه ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۲۰۶۷۰۸۵۱ و ۰۹۳۷۶۶۵۶۰۷۶ تماس گرفته و نسبت به رزرو اقدام کنند.