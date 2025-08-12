مدیران باید با دلسوزی در خدمت مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه سه شنبه در نشست با نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان‌های گنبد، آزادشهر و رامیان، با اشاره به شرایط حساس کشور، نسبت به تشدید جنگ ترکیبی دشمن هشدار داد و بر حفظ انسجام ملی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به بحران انرژی ناشی از خشکسالی و گرمای شدید، از کاهش تولید برق و افت منابع آب خبر داد و افزود: خاموشی‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما توزیع عادلانه و اطلاع‌رسانی دقیق در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول ضمن عذرخواهی از مردم بابت مشکلات ناشی از ناترازی انرژی تأکید کرد: مدیران موظف‌اند با تمام توان، شبانه‌روزی و دلسوزانه در خدمت مردم باشند و دغدغه‌های آنان را با جدیت دنبال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان به روند انتصابات در استان اشاره کرد و گفت: با وجود کندی انتصابات در برخی دستگاه‌ها، اولویت با نیروهای هم‌فکر دولت است، اما توجه به تنوع قومی، شایستگی و حضور بانوان نیز در دستور کار قرار دارد.

حمیدی اظهار کرد: با تأکید بر فرمایشات رهبری و ریاست جمهوری، از نخبگان خواسته شد در جهت تقویت انسجام اجتماعی و آگاهی‌بخشی به مردم همکاری کنند.

وی افزود: هر اقدامی که به وحدت آسیب بزند، بازی در زمین دشمن است.