تاکید علمای شیعه و اهل سنت خاش بر تحریم کالاهای اسرائیلی

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: مردم غزه سالهاست تحت محاصره، جنگ و فشار شدید زندگی میکنند. محدودیتهای شدید برای ورود غذا، دارو، نیازهای اولیه یک زندگی معمولی، آنها را در شرایط بحرانی و ناامیدکننده قرار داده است. هر انسان با وجدان و حس همدلی، وظیفه دارد در برابر رنج بیگناهان بیتفاوت نباشد. حمایت از مردم غزه نهتنها یک واکنش احساسی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی برای مقابله با ظلم و دفاع از حقوق بشر است.
مجامع بینالمللی و بشری، حمله به غیرنظامیان، محاصره اقتصادی و محرومکردن مردم از نیازهای اولیه را محکوم میکنند. با این حال، رژیم اسرائیل بارها این اصول را نقض کرده و پاسخگویی جدی بینالمللی دریافت نکرده است. در چنین شرایطی، فشار مردمی و اقدامات مدنی، میتواند به ابزاری مؤثر برای اعتراض و ایجاد فشار بر ناقضان حقوق بشر تبدیل میشود.
تحریم اقتصادی کالاهای اسرائیلی، روشی غیر نظامی برای اعلام مخالفت و اعمال فشار
با هر خرید کالای اسرائیلی یا محصولات شرکتهایی که از رژیم اسرائیل حمایت میکنند، بهطور غیرمستقیم تأمین مالی برای ادامه سیاستهای سرکوبگرانه علیه مردم غزه فراهم میشود. وقتی مردم در نقاط مختلف جهان این کالاها را تحریم کنند، سود شرکتهای حامی اسرائیل کاهش مییابد و انگیزه سرمایهگذاری در چنین جنگ نظامی کمتر میشود. این فشار اقتصادی میتواند به تغییر رفتار یا عقبنشینی سیاسی هم کمک به سزایی داشته باشد.
تحریم کالاها، علاوه بر اثر اقتصادی، یک پیام فرهنگی و اجتماعی مهم دارد و آن اینکه مردم جهان نسبت به ظلم بیتفاوت نیستند. وقتی فروشگاهها و مشتریان از خرید محصولات خاص خودداری میکنند، این موضوع به یک بحث عمومی تبدیل میشود و آگاهی جامعه نسبت به وضعیت غزه افزایش مییابد.
تحریم کالاهای اسرائیلی؛ یک حرکت جمعی است
یک فرد به تنهایی نمیتواند اثر چشمگیری بر اقتصاد اسرائیل داشته باشد، اما وقتی میلیونها نفر در سراسر جهان به تحریم این کالاها بپردازند، تأثیر جمعی بسیار بزرگ خواهد بود. تحریم، یک حرکت جمعی است که با همکاری، همبستگی و استمرار میتواند نتایج ملموسی ایجاد کند.
حمایت از مردم غزه، ترکیبی از تعهد اخلاقی، مسئولیت انسانی، و کنش مدنی مؤثر است. این اقدام، نه خشونتآمیز است و نه نیازمند قدرت سیاسی خاص، بلکه یک راه عملی برای هر فرد است تا سهم خود را در مقابله با ظلم و دفاع از کرامت انسانی ایفا کند. در جهانی که گاهی سیاستمداران سکوت میکنند، صدای مردم میتواند مسیر تاریخ را تغییر دهد.
تحریم کالاهای اسرائیلی یک حکم شرعی و جهاد برای مسلمانان است
امام جمعه اهل سنت خاش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط بحرانی مردم غزه، گفت: امروز در غزه جز مردم بیسرپناه، مظلوم، جوانان، نوجوانان، کودکان، بیوهها و مجاهدان حماس کسی باقی نمانده و هیچگونه خوراک و مواد غذایی به آنها داده نمیشود.
مولوی عبدالستار حسین زهی افزود: بر اساس دیدگاه شرع مقدس اسلام، وظیفه امت اسلامی در این شرایط نخست تحریم همه کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی است. این تحریم یک حکم شرعی است و حداقل کاری است که اگر نتوانیم در میدان حضور یابیم و در کنار مردم غزه علیه رژیم منحوس بجنگیم، میتوانیم انجام دهیم. این کار خود یک نوع جهاد است؛ مانند تحریم نوشابههای کوکاکولا و دیگر محصولات وابسته به رژیم غاصب اسرائیلی.
سکوت در برابر جنایات علیه مردم غزه حرام است
امام جمعه اهل سنت خاش با انتقاد از سکوت کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی در برابر نسلکشی مردم غزه، این سکوت را حرام شرعی خواند و بیان کرد: روز قیامت دولتهای اسلامی، بهویژه کشورهای عربی که همجوار غزه هستند و حتی مرزهای خود را به روی مردم نمیگشایند، باید پاسخگوی این جنایت باشند.
وی بهطور خاص از دولت مصر به دلیل بسته نگهداشتن گذرگاه رفح و جلوگیری از ورود مواد غذایی به غزه انتقاد کرد.
مولوی حسین زهی ادامه داد: اکنون وقت سخنرانی و محکومکردن گذشته است. امت اسلامی باید برخیزد و همانگونه که برخی علما فتوا دادهاند، حکم جهاد را علیه این رژیم جنایتکار و کودککش اعلام کند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد و گفت: انشاءالله خدای سبحان این رژیم منحوس را نابود کند و سران جنایتکار آن، از جمله نتانیاهو، را به جهنم واصل فرماید
ضرورت مقابله با رژیم صهیونیستی و تحریم کالاهای اسرائیلی
امام جمعه خاش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم جهان، بهویژه مسلمانان، بهخوبی میدانند که رژیم صهیونیستی یکی از دشمنان سرسخت اسلام و مسلمین است. امروز برای جهانیان روشن شده که این رژیم با تجاوز و نسلکشی، مرتکب جنایت علیه بشریت شده و از تمامی حقوق بینالملل عبور کرده است. در برابر چنین جریان تروریستی که سرزمینهای مسلمین را غصب کرده و بر خون و جنازه مردم، خانه و کاخ ساخته، باید ایستاد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا دهقان افزود: در اسلام کاملاً مشخص شده هست که ظالمان و ستمگران، طرد شده و ملعون هستند و جایگاهشان آتش دوزخ است. خداوند در سوره هود، آیه ۱۱۳، میفرماید: از ستمگران اطاعت نکنید و آنان را دوست و خیرخواه خود قرار ندهید، که آتش دوزخ شما را فرا خواهد گرفت و یاوری برایتان نخواهد بود.
خرید کالاهای اسرائیلی به معنای شراکت در ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی است
امام جمعه خاش تصریح کرد: اگر معاملهای انجام دهیم که سود و نفعی برای ستمگر داشته باشد، در ظلم او شریک شدهایم و در گناه و عقوبتش هم سهیم خواهیم بود. قرآن هم میفرماید: سرسختترین دشمنان مؤمنان را یهود خواهید یافت. وقتی یهودیان صهیونیست اینهمه دشمنی با ما دارند، طبیعی است که هرگونه کمک کوچک یا بزرگ به سود آنها، کمک به ظالم محسوب میشود. بنابراین، باید از خرید هرگونه کالایی که به نفع دشمن باشد، خودداری کنیم.
حجت الاسلام دهقان افزود: به نظر میرسد مردم آگاهی کامل و صحیحی از اسرائیلی بودن بعضی کالاها ندارند و نمیدانند که سود حاصل از فروش این کالاها به کجا میرود؛ اگر بدانند، چون مسلمان و ضد ظلم هستند، از خرید آن خودداری میکنند. وظیفه رسانههاست که کالاهای مشکوک یا متعلق به اسرائیل را معرفی کنند تا مردم با آگاهی کامل، آنها را تحریم کنند. این موضوع نیاز به فرهنگسازی و اطلاعرسانی دارد.
