عامل نزاع وتیراندازی درعلی آبادکتول دستگیرشد

آزادشهر-فرمانده انتظامی شهرستان علی آبادکتول از دستگیری عامل نزاع وتیراندازی دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی گفت: در پی وقوع نزاع و درگیری همراه با تهدید سلاح گرم علیه شهروندان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات تخصصی عامل اصلی درگیری شناسایی که پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک اقدام غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.

نوروزی اظهار کرد: از عموم شهروندان تقاضا می‌شود که در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

