حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطقی از لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس در لبنان منطقه «الوادی» بین دو شهرک «زبقین» و «القلیلة» در جنوب لبنان را هدف حملات پهپادی خود قرار داد.

رژیم صهیونیستی همچنین امروز سه شنبه دو شهروند لبنانی را که در حال ماهیگیری بودند در نزدیکی بندر ماهیگیران در ناقوره هدف حمله پهپادی قرار داد.

به علاوه پهپادهای رژیم صهیونیستی شهرک «النمیریه» در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که این حمله هیچ‌گونه تلفات یا خساراتی در پی نداشته است.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.