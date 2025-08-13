تعمیر تخصصی توربوپمپ میدان درود با تکیه بر توان فنی داخلی

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ حامد عرب زاده: میدان نفتی درود که در نزدیکی جزیره خارگ و در آبهای خلیج فارس قرار دارد، یکی از میادین مهم نفتی دریایی ایران است و ظرفیت تولید روزانه آن به حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام میرسد.
این میدان به دلیل موقعیت استراتژیک و حجم ذخایر قابل توجه، نقش مهمی در تأمین خوراک پالایشگاهها و صادرات نفت کشور دارد. حفظ پایداری تولید در این میدان برای اقتصاد انرژی کشور بسیار حیاتی است.
افت فشار مخزن ناشی از استخراج مستمر، یکی از چالشهای اصلی در میادین نفتی همچون درود است که در صورت عدم کنترل، به کاهش ظرفیت تولید منجر میشود. تزریق آب تحت فشار به مخزن یکی از مؤثرترین روشهای افزایش ضریب بازیافت نفت است که با حفظ فشار طبیعی مخزن، اجازه میدهد نفت بیشتری استخراج شود. در میدان درود، سه دستگاه توربوپمپ سولزر روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه آب با فشار ۲۳۰ بار به مخزن تزریق میکنند.
تکیه بر دانش فنی و قطعات ساخت داخل
اخیراً یکی از این توربوپمپها (ردیف A) به دلیل نشتی در مکانیکالسیل سمت گیربکس (DE) از مدار تولید خارج شد که میتوانست روند تزریق آب و فشار مخزن را تحت تأثیر قرار دهد.
تیم تعمیرات مکانیک مجتمع نفت و گاز درود ۳ با صرف ۱۸۰ نفر ساعت کار تخصصی، و با بهرهگیری از دانش فنی بومی و قطعات ساخت داخل، موفق شد این توربوپمپ را به طور کامل تعمیر و در کوتاهترین زمان ممکن به مدار تولید بازگرداند.
رئیس تعمیرات مجتمع درود ۳ شرکت نفت فلات قاره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعویض مکانیکالسیل این توربوپمپ سولزر که ساخت انگلستان است، به دلیل پیچیدگی فنی و نیاز به ابزارهای خاص، کاری بسیار حساس بود که با دانش تخصصی تیم تعمیرات و بهرهگیری از قطعات ساخت داخل به صورت موفقیتآمیز انجام شد.
مجید رحمانپوری افزود: پس از تعمیرات، بررسیهای دقیق شامل هممحوری، بستن کوپلینگها و سنجش ارتعاشات انجام شد تا از عملکرد پایدار و بینقص دستگاه اطمینان حاصل شود.
حفظ فشار مخزن و پایداری تولید
کارشناس ارشد نفت و انرژی در تحلیل اهمیت این تعمیرات به خبرنگار مهر گفت: تزریق آب به مخازن نفتی یک فرآیند حیاتی برای حفظ فشار مخزن و افزایش ضریب بازیافت نفت است. توقف پمپهای تزریق، به ویژه توربوپمپهای اصلی، میتواند به سرعت فشار مخزن را کاهش داده و تولید نفت را مختل کند.
علیرضا کاظمی ادامه داد: در شرایط فعلی صنعت نفت که با تحریمها و محدودیتهای وارداتی روبرو است، تعمیرات تخصصی سریع و استفاده از قطعات ساخت داخل، از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدامها به حفظ پایداری تولید و افزایش استقلال فنی صنعت نفت کشور کمک شایانی میکند.
نقش تعمیرات تخصصی در توسعه پایدار
تحلیلگر حوزه انرژی و توسعه پایدار نیز در خصوص اهمیت زیستمحیطی و استراتژیک این تعمیرات تاکید کرد: تزریق آب به مخازن نفتی نه تنها به افزایش برداشت نفت کمک میکند، بلکه از تخریب و افت کیفیت مخازن و آسیبهای زیستمحیطی ناشی از استخراج بیرویه جلوگیری میکند.
سارا نادری افزود: نگهداری و تعمیر به موقع تجهیزات تزریق، تضمینکننده بهرهوری بلندمدت مخازن و حفظ منابع طبیعی است. همچنین در شرایط تحریم، تکیه بر توان داخلی برای تعمیرات و ساخت قطعات، علاوه بر کاهش هزینهها، نمادی از خودکفایی و پایداری در صنعت نفت ایران است.
استقلال فنی و پایداری تولید نفت
تعمیر موفق توربوپمپ تزریق آب سولزر در مجتمع نفت و گاز درود ۳، نمایانگر توانمندی فنی و مدیریتی متخصصان صنعت نفت کشور است که با بهرهگیری از دانش و تجهیزات داخلی، موفق شدند تجهیز حیاتی این میدان نفتی را در کوتاهترین زمان ممکن به مدار تولید بازگردانند.
این اقدام، گامی کلیدی در جهت حفظ تداوم تولید، افزایش ضریب بازیافت نفت و تقویت استقلال فنی و اقتصادی صنعت نفت ایران به شمار میرود.
