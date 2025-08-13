به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه آموزشی هیئت‌های انتظامی نظام پرستاری با حضور احمد نجاتیان رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری، شیث امینی مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور، ذبیح‌الله واحدی عضو شورای حقوقی و مشاور حقوقی رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، محسن رازانی مشاور رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری، علی دادگری معاون آموزشی و پژوهشی و شهلا افشانی مدیر انتظامی سازمان نظام پرستاری و همچنین اعضای هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پرستاری برگزار شد.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری در این نشست با گرامیداشت یاد شهدا، به ویژه شهدای سلامت گفت: از نظر سازمان نظام پرستاری جایگاه قانونی که پرستاران در هیئت‌های انتظامی دارند، بسیار مهم است. اینجا تنها جایی است که قانون سازمان نظام پرستاری و نظام پزشکی به‌صورت مشترک و قانونی همکاری دارند و معدود حوزه‌های وظیفه‌ای سازمان نظام پرستاری است که پرستاران به طور قانونی در نهادی با حق رأی حضور دارند.

نجاتیان افزود: همچنین با موافقت و پیگیری همکاران در سازمان پزشکی قانونی حضور پرستاران در کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان‌ها هم میسر شده و جمع زیادی از همکاران در این کمیسیون‌ها حضور دارند. این فرصت بی‌نظیری برای جامعه سلامت است که بتواند از حضور پرستاران به عنوان کارشناس در رأی گیری ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با پیگیری‌های انجام شده حضور پرستاران به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری هم ذیل مرکز وکلا و هم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری فراهم شده است. همچنین امکان ایجاد هیئت‌های حل اختلاف پرستاری در پی امضای تفاهمنامه با معاونت قوه قضائیه در شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاری‌ها برای پرستاران فراهم شده و امیدواریم بتوانیم تا روز پرستار چند مرکز حل اختلاف برای پرستاران در کشور راه‌اندازی کنیم.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: حضور پرستاران در هیئت‌های انتظامی پزشکی و کمیسیون‌های پزشکی قانونی به عنوان کارشناس است و نه به عنوان نماینده صنف. پرستاران در این حوزه نماینده‌ای برای حفظ حقوق متقابل مردم و پرستاران هستند. در این هیئت‌ها و کمیسیون‌ها باید به عنوان یک کارشناس بی‌طرف حضور داشت. به دلیل تأثیر در آرا باید وجهه صنفی را کنار گذاشت و به این توجه کنیم که در یک طرف مردم و طرف دیگر پرستاران هستند. نقش پرستاران در اینجا کاملاً حرفه‌ای و کارشناسی است.

پرستاران همه کارها را مستند کنند

شیث امینی مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این نشست گفت: در کل کشور در ۳۱ مرکز کمیسیون‌های پزشکی قانونی برگزار می‌شود و یک کمیسیون مرکزی هم زیر نظر ستاد سازمان داریم.

وی افزود: مسئولیت و سقف وظایف پرستاران بسیار زیاد است. در بیمارستان‌ها بسیاری از مسئولیت‌ها بر عهده پرستاران است و بسیار خوشحال کننده است که پرونده‌های پرستاری بسیار کم است و نشان دهنده این است که کار خود را بسیار خوب انجام می‌دهند.

امینی ادامه داد: یکی از موارد مهم دیگری که در کمیسیون‌های پزشکی قانونی اهمیت دارد نت‌ها و گزارش‌های پرستاری است که بسیار کامل است و در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کمیسیون‌ها استفاده می‌شود.

مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور اضافه کرد: فرایند کمیسیون‌ها پزشکی قانونی به این صورت است که کمیسیون‌های سه و پنج نفره معمولاً در استان‌ها برگزار می‌شود و کمیسیون‌های مرحله سوم که ۷، ۹ و بالاتر هستند معمولاً در کمیسیون مرکزی زیر نظر ستاد سازمان تشکیل می‌شود.

امینی گفت: کمیسیون‌های پزشکی قانونی متشکل از رئیس جلسه که متخصص پزشکی قانونی است و کارشناسانی است که بر اساس رشته مربوط دعوت شده و نظر می‌دهند. نکته مهم این است که هدف از تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی برقراری حق و حقوق افراد، چه مردم و چه کادر درمان و مبنای ما بر عدالت است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف کمیسیون‌های پزشکی قانونی آموزشی برای اصلاح فرایندها است تا در آینده بتوانیم از تکرار مواردی که در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود جلوگیری کنیم. همچنین برای توصیه به پرستاران باید بگویم هر کاری که انجام می‌دهید مستند کنید، مبنای تصمیم‌گیری در کمیسیون‌ها مستندات است. در واقع بعد از اینکه کار انجام شد آن را مستند کنید.

حضور مؤثر پرستاران در هیئت‌های انتظامی

واحدی عضو شورای حقوقی و مشاور حقوقی رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز در ادامه این نشست گفت: حضور پرستاران در هیئت‌های انتظامی اهمیت بالایی دارد. بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی، رسیدگی به تخلفات صنفی پزشکان و حرفه‌های وابسته که پرستاران هم جزو آن هستند در صلاحیت هیئت‌های انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشکی است.

وی افزود: هیئت‌های انتظامی یکی از ارکان اساسی سازمان نظام پزشکی هستند. همچنین در ماده دیگری در قانون سازمان نظام پزشکی به نظر کارشناسی درباره جرایم پزشکی اشاره کرده است. همچنین در بخش دیگری از این قانون به مجازات‌ها اشاره شده است.

واحدی ادامه داد: این مسئولیت‌های بزرگ اقتضا می‌کند کسانی که در این هیئت‌ها عضویت دارند و در خصوص این دو موضوع مهم تصمیم‌گیری کنند، باید اشراف و اطلاعات کافی درباره موضوعات مطرح شده داشته باشند و رشته تخصصی آنها هم مربوط به موضوعات باشد.

مشاور حقوقی رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور اضافه کرد: بر همین اساس حضور پرستاران در هیئت‌های انتظامی، حضوری مؤثر است. در نتیجه اگر پرستاری در جلسه رسیدگی به موضوع مربوط به پرستاران نباشد می‌توان رأی صادر شده را مخدوش کرد.

واحدی گفت: سازمان نظام پرستاری برای صیانت از پرستاران و همچنین اتقان آرای صادر شده در هیئت‌های انتظامی، بایستی زمینه حضور فعال پرستاران را با داشتن دانش کافی هم در امور تخصصی و هم در امور قانونی فراهم و آنها را معرفی کند

وی ادامه داد: نکته مهم این است افرادی که عضو هیئت‌های انتظامی می‌شوند باید به امور حقوقی مسلط باشند اما متأسفانه در این زمینه ضعف داریم. پیشنهاد می‌کنم سازمان نظام پرستاری دوره‌هایی برای پرستاران در زمینه اصول و قوانین اولیه حقوقی مرتبط با رشته تخصصی خود برگزار کند.

در ادامه این جلسه، محسن رازانی مشاور رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری و عضو هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی با اشاره به برخی موارد حقوقی و نمونه پرونده‌هایی که در هیئت عالی انتظامی مطرح شده بود توصیه‌هایی مانند آموزش لازم به پرستاران، استناد به مواد قانونی در نظر کارشناسی و تمرکز به پیشگیری از حوادث و…، به حاضران برای جلوگیری از موارد مشابه ارائه کرد.

همچنین شهلا افشانی، مدیر انتظامی سازمان نظام پرستاری در جریان این نشست گزارشی از فعالیت‌های مدیریت انتظامی سازمان نظام پرستاری ارائه کرد و ادامه جلسه نیز به پرسش و پاسخ حاضران در جلسه درباره موارد مختلف مورد سوال اختصاص یافت.