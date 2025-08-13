به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه در حاشیه ستاد سرمایه‌گذاری استان کرمان اظهار کرد: با توجه به حجم گسترده فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و تجارت بین‌المللی در کرمان، تعطیلی شنبه‌ها می‌تواند به ارتقای عملکرد اقتصادی واحدهای تولیدی و بازرگانان کمک کند.



وی درباره اختیارات جدید استانداران در تعیین روز تعطیل هفتگی، این تصمیم را فرصتی مثبت برای استان دانست و تأکید کرد: این موضوع را با نگاه سازنده پیگیری خواهیم کرد.



گفتنی است؛ در هفته‌های اخیر، چهارشنبه‌ها به دلیل مشکلات زیرساختی در استان کرمان تعطیل اعلام شده‌اند و چهارشنبه ۲۲ مردادماه نیز تعطیل رسمی است.