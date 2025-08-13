  1. استانها
استاندار کرمان موافق تعطیلی شنبه‌ها به جای چهارشنبه‌ها

استاندار کرمان موافق تعطیلی شنبه‌ها به جای چهارشنبه‌ها

کرمان-استاندار کرمان از دیدگاه مثبت خود نسبت به تغییر روز تعطیل هفتگی از چهارشنبه به شنبه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه در حاشیه ستاد سرمایه‌گذاری استان کرمان اظهار کرد: با توجه به حجم گسترده فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و تجارت بین‌المللی در کرمان، تعطیلی شنبه‌ها می‌تواند به ارتقای عملکرد اقتصادی واحدهای تولیدی و بازرگانان کمک کند.

وی درباره اختیارات جدید استانداران در تعیین روز تعطیل هفتگی، این تصمیم را فرصتی مثبت برای استان دانست و تأکید کرد: این موضوع را با نگاه سازنده پیگیری خواهیم کرد.

گفتنی است؛ در هفته‌های اخیر، چهارشنبه‌ها به دلیل مشکلات زیرساختی در استان کرمان تعطیل اعلام شده‌اند و چهارشنبه ۲۲ مردادماه نیز تعطیل رسمی است.

