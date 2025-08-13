  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۵

اطلاعیه سازمان راهداری؛ ۳ روز آینده از سفر با اتوبوس خودداری کنید

اطلاعیه سازمان راهداری؛ ۳ روز آینده از سفر با اتوبوس خودداری کنید

سازمان راهداری اعلام کرد: از ۲۲ تا ۲۴ مرداد، ناوگان اتوبوس برون‌شهری برای بازگشت زائران اربعین به مرزها اعزام می‌شود و هموطنان از سفر داخلی با اتوبوس خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: طی سه روز آینده، از روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تا جمعه ۲۴ مرداد، ناوگان اتوبوس برون‌شهری کشور به طور گسترده برای بازگرداندن انبوه زائران کربلا به مرزهای اربعینی اعزام می‌شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که هموطنان با خودداری از مراجعه به پایانه‌های مسافری برای سفرهای داخلی با اتوبوس، در اجرای این مأموریت حساس و بزرگ حمل‌ونقلی، یاریگر سایر هموطنان و سیستم حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای باشند.

سازمان راهداری همچنین از مردم خواست در صورت امکان طی این سه روز از سایر ناوگان و روش‌های حمل‌ونقل برای انجام سفرهای داخلی استفاده کنند.

کد خبر 6559125
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها