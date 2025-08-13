آدامس بدون قند برای رفع بوی بد دهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم صادقی‌پور، در برنامه رادیو سلامت، اظهار داشت: سفیدی روی زبان و بوی ناخوشایند دهان اغلب ناشی از تجمع باکتری‌ها، قارچ‌ها و پلاک‌های میکروبی در سطح زبان است. یکی از راه‌های مؤثر برای کنترل این وضعیت، مسواک زدن سطح زبان به‌صورت روزانه است.

این دندانپزشک افزود: مصرف آدامس‌های بدون قند نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد، زیرا باعث افزایش جریان بزاق شده و از تشکیل پلاک‌های زبانی جلوگیری می‌کند. بزاق نقش مهمی در پاکسازی دهان دارد و تحریک آن از طریق جویدن آدامس، به بهبود وضعیت دهانی کمک می‌کند.

صادقی‌پور با اشاره به نقش آلرژی‌ها در ایجاد تغییرات دهانی، اظهار داشت: در برخی موارد، واکنش بدن به آلرژن‌ها یا داروهای کنترل آلرژی می‌تواند باعث تغییراتی در مخاط دهان و زبان شود. این واکنش‌ها طبیعی هستند اما با رعایت بهداشت دهان قابل کنترل‌اند.

وی افزود: مصرف مایعات بیشتر، رعایت بهداشت دهان، و استفاده از آدامس‌های بدون قند می‌تواند در مدیریت بوی بد دهان مؤثر باشد و از آزارهای ناشی از آن بکاهد.