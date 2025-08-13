  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۱

سردار موسوی‌پور: ۳۷۷ تقاطع تهران به برق اضطراری مجهز می‌شوند

رئیس پلیس راهور تهران گفت: در پی قطعی‌های مکرر برق چراغ‌های راهنمایی، شهرداری تهران تا پایان آذرماه ۳۷۷ تقاطع را به سیستم برق اضطراری (UPS) مجهز خواهد کرد تا مشکلات تردد در پایتخت کاهش یابد.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نگرانی و گلایه برخی از شهروندان در خصوص قطعی برق چراغ‌های راهنمایی و رانندگی برخی از تقاطع‌های تهران گفت: روز گذشته با حضور بعضی از مدیران شهری، نماینده استانداری، نماینده شهرداری و تنی چند از همکاران پلیس راهور تهران بزرگ جلسه‌ای با همین موضوع تشکیل شد و مقرر شد تا آذر ماه سال جاری شهرداری تهران ۳۷۷ تقاطع را مجهز به UPS کند.

سردار موسوی‌پور در ادامه افزود: در حال حاضر، ۷۹۰ تقاطع در سطح شهر تهران به چراغ‌های راهنمایی اتوماتیک مجهز هستند. همچنین ۵۱ تقاطع دارای سیستم UPS بوده و ۶۲ تقاطع از برق پایدار بهره‌مندند. با این حال، هنوز برق جایگزین برای ۶۷۷ تقاطع تأمین نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع، بیش از ۵ هزار تقاطع در سطح پایتخت وجود دارد که همگی به چراغ‌های راهنمایی و رانندگی مجهز هستند.

