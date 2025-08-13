سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نگرانی و گلایه برخی از شهروندان در خصوص قطعی برق چراغ‌های راهنمایی و رانندگی برخی از تقاطع‌های تهران گفت: روز گذشته با حضور بعضی از مدیران شهری، نماینده استانداری، نماینده شهرداری و تنی چند از همکاران پلیس راهور تهران بزرگ جلسه‌ای با همین موضوع تشکیل شد و مقرر شد تا آذر ماه سال جاری شهرداری تهران ۳۷۷ تقاطع را مجهز به UPS کند.

سردار موسوی‌پور در ادامه افزود: در حال حاضر، ۷۹۰ تقاطع در سطح شهر تهران به چراغ‌های راهنمایی اتوماتیک مجهز هستند. همچنین ۵۱ تقاطع دارای سیستم UPS بوده و ۶۲ تقاطع از برق پایدار بهره‌مندند. با این حال، هنوز برق جایگزین برای ۶۷۷ تقاطع تأمین نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع، بیش از ۵ هزار تقاطع در سطح پایتخت وجود دارد که همگی به چراغ‌های راهنمایی و رانندگی مجهز هستند.