نفت برنت ۶۶ دلار و ۹ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت که در روز گذشته بهدنبال خبر افزایش ذخایر نفت خام آمریکا کاهش یافته بود، امروز تغییر چندانی نداشته است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳ سنت معادل ۰.۰۵ درصد کاهش به ۶۶ دلار و ۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۰ سنت معادل ۰.۱۶ درصد کاهش ۶۳ دلار و ۷ سنت معامله میشود.
آمار مؤسسه نفت آمریکا نشان میدهد ذخایر نفت خام این کشور بهعنوان بزرگترین مصرفکننده نفت دنیا ۱.۵۲ میلیون بشکه طی یک هفته گذشته افزایش یافته است. ذخایر بنزین پایین آمده و ذخایر میعانات گازی هم افزایش ناچیزی داشته است.
بهنظر میرسد مصرف آمریکاییها در فصل پرمصرف تابستان به اوج رسیده و پالایشگاهها به شرایط عادی برمیگردند. فصل تقاضای بالا برای نفت در آمریکا از تعطیلات آخرین دوشنبه ماه مه آغاز شده و تا تعطیلات روز کارگر در اوایل سپتامبر ادامه دارد.
تحلیلگران تخمین میزنند طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت خام این کشور حدود ۳۰۰ هزار بشکه در هفته گذشته پایین آمده باشد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش ماهانه خود پیشبینی کرد تولید نفت خام این کشور به رکورد ۱۳.۴۱ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۵ میرسد که دلیل آن افزایش بهرهوری چاهها خواهد بود. اما پایین آمدن قیمت نفت تولید را در ۲۰۲۶ کاهش میدهد.
در گزارش ماهیانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت هم آمدهاست تقاضای جهانی برای نفت ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۶ افزایش خواهد داشت. این رقم ۱۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از پیشبینی قبلی این گروه است.
رؤسای جمهور آمریکا و روسیه قرار است در روز جمعه در آلاسکا دیدار داشته باشند و درمورد پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کنند.
