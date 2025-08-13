خاموشی: خدمت به زائران اربعین نیازمند روحیه و اراده جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، بامداد امروز با حضور در شهر مقدس سامرا از فعالیت شبانهروزی موکب حضرت علیاصغر (ع) و امامزادگان مازندران بازدید و از خادمین آن قدردانی کرد.
حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، بامداد امروز در جریان سفر به عراق، از موکب حضرت علیاصغر (ع) و امامزادگان استان مازندران در شهر مقدس سامرا بازدید کرد.
وی حضور خادمین امامزادگان در مواکب اوقاف را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار داشت: خادمین امامزادگان با خدمترسانی در مواکب اربعین حسینی، ارادت خود را به امام حسین (ع) و اهلبیت (ع) در عمل ثابت میکنند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به تلاش شبانهروزی خادمین موکب، گفت: خدمترسانی به زائران اربعین حسینی نیازمند روحیه و اراده جهادی است که این ویژگی در مجموعه اوقاف مازندران بهخوبی دیده میشود
نظر شما