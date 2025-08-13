به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بنیاد ملی علم ایران با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی سومین فراخوان مشترک «برنامه حمایت از پژوهش‌های عمیق در فناوری‌های پیشران» را در مرداد ۱۴۰۴ برگزار کرد. این برنامه با رویکرد حمایت از پژوهش‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه را برای تولید محصولات نسل جدید و توسعه فناوری‌های پیچیده فراهم می‌کند.

در این فراخوان، همه انواع شرکت‌های دانش‌بنیان که قصد دارند نیازهای پژوهشی خود را به پژوهشگران مؤسسات علمی واگذار کنند، می‌توانند شرکت کنند. حمایت‌های مالی این برنامه به صورت مشارکتی از سوی بنیاد ملی علم و شرکت‌های متقاضی به پژوهشگران منتخب اعطا خواهد شد.

در زیست‌بوم فناوری کشور، حمایت از محصولات در مراحل پایانی بلوغ فناورانه معمول است؛ اما این برنامه در مرحله ابتدایی زنجیره فناوری و به منظور پوشش ریسک پژوهش‌های نوآورانه و عمیق فعالیت می‌کند تا محصولات پیچیده و نسل آینده با نوآوری بالا توسط شرکت‌های فناور و نوآور وارد بازار داخلی و خارجی شوند.

فراخوان شامل دو نوع تقاضای پژوهش و فناوری است: تقاضاهای عادی که توسط شرکت‌ها تهیه و ارسال می‌شود و تقاضاهای اولویت‌دار که از سوی بنیاد ملی علم و صندوق نوآوری با همکاری معاونت علمی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری تعیین می‌شوند.

حوزه‌های اولویت‌دار این فراخوان شامل نرم‌افزار و هوش مصنوعی، نانو و میکرو، زیستی، مواد شیمیایی و انرژی، سخت‌افزار و ماشین‌آلات و مهندسی پزشکی است که در متن فراخوان به تفصیل شرح داده شده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی باید درخواست‌های خود را تنها از طریق سامانه کایپر ارسال کنند و فرم‌های پیش‌نویس را از این سامانه بارگیری و پس از تکمیل بارگذاری نمایند. درخواست‌هایی که پس از ارزیابی کمیته داوری تأیید شوند، واجد شرایط دریافت حمایت خواهند بود.

در نهایت، مبلغ حمایتی بنیاد ملی علم تا سقف ۳۰ میلیارد تومان به صورت رقابتی برای ۲۰ طرح پرداخت می‌شود و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز تا ۷۰ درصد هزینه‌های طرح را به صورت بلاعوض تأمین خواهد کرد. اجرای طرح‌ها معمولاً بین ۱۲ تا ۲۴ ماه است که در موارد خاص تا ۳۶ ماه قابل افزایش است.

متقاضیان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) مراجعه کنند و شیوه‌نامه کامل فراخوان را با دقت مطالعه کنند.