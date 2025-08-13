انتقاد نماینده کهگیلویه در مجلس از نحوه سفر استانی هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موحد روز چهارشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به احتمال سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان از عدم برنامه‌ریزی دقیق برای سفر ریاست جمهوری انتقاد کرد و ادامه داد: با توجه به تجربه چندین ساله بنده، اعلام سفر با عبارت‌های مبهمی مانند هفته آینده یا ده روز دیگر مناسب نیست.

وی با تأکید بر لزوم تعیین تاریخ دقیق سفر برای آماده‌سازی طرح‌های شاخص و بررسی کاستی‌ها توسط نهاد ریاست جمهوری، اظهار کرد: با پیگیری‌های دولت شهید رئیسی، مراحل کلنگ‌زنی و مصوبه اختصاص آجر دهدشت به این پروژه انجام شد، اما اکنون در هاله‌ای از ابهام مانده است.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی از استاندار برای پیگیری ویژه و معرفی این پروژه به عنوان برند اقتصادی استان در سفر رئیس‌جمهور درخواست کرد و یادآور شد: پروژه مینی پالایشگاه چرام به دلیل مشکلات انتقال ارز از آفریقا متوقف شده است که جلسه‌ای با بانک مرکزی گرفته شد و برای رفع این مشکل نیاز به ورود مستقیم دولت هستیم.

وی با بیان اینکه با پیگیری نمایندگان و وزیر نیرو، مراحل قانونی ماده ۲۳ سد آبریز در حال انجام است، پیشنهاد داد این پروژه در برنامه‌های سفر رئیس جمهور به استان دیده شود.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلام تاکید کرد: درباره آسفالت جاده پاتاوه_دهدشت به تونل بارها وعده شروع کار داده شد، اما هنوز محقق نشده است.

وی گفت: خواستار پیگیری اختصاص اعتبار به این دو پروژه هستم.

موحد با اشاره به اینکه پروژه قلعه رئیسی به دلیل مشکلات مالی متوقف شده است، اضافه کرد: پروژه باغچه سادات به سمت امامزاده نورالدین نیازمند جذب اعتبارات است.