دومین روز سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مقصد ششمین سفر استانی دولت در دور دوم سفرهای استانی، کهگیلویه و بویر احمد بود، این سفر روز گذشته با ورود رئیس جمهور به فرودگاه یاسوج آغاز شد و چندین طرح بزرگ عمرانی از جمله پتروشیمی گچساران به بهره برداری رسید.

همچنین در نخستین روز سفر سد چم شیر افتتاح و کارخانه قند یاسوج بازگشایی شد، دیدار رئیس جمهور با مردم و نشست با فعالان اقتصادی و برگزاری شورای برنامه ریزی و توسعه از دیگر برنامه‌های سفر بود.

در دومین روز سفر صبح سه شنبه آیت الله رئیسی جاده پاتاوه- دهدشت را افتتاح و سپس به بهمئی رفته و بیمارستان ۳۲ تختخوابی این شهرستان را افتتاح کرده و در جمع مردم در مصلای شهر حضور یافت. در زیر خبرهای مربوط به دومین روز سفر را می‌خوانید.

۱۴:۱۸ اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه ریلی در کمترین زمان انجام می‌شود

آیت الله ابراهیم رئیسی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد افزود: اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه ریلی بررسی می‌شود و با توجه به اینکه استان‌های همسایه به شبکه ریلی متصل هستند، امکان اینکه استان به شبکه وصل شود وجود دارد.

وی بیان داشت: با پیگیری جهادی می‌توان در مدت زمان مناسبی سوت قطار را در این استان شنید.

رئیس جمهور تاکید کرد: امیدواریم که بتوانیم خبر خوش توسعه اتصالات ریلی را به مردم برسانیم.

وی با بیان اینکه معیشت مردم اولویت است، گفت: نوسانات قیمت ارز در زندگی مردم تأثیر داشته و باید به جایی برسیم که این نوسانات تأثیری بر معیشت نداشته باشد.

رئیسی با بیان اینکه سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است، گفت: ثبات کشور باعث ارتباط مؤثر با کشورها شده و ما تهدیدات را به فرصت‌ها بدل کرده‌ایم.

وی افزود: ایران، ایران قدرتمند است و با وجود همه تحریم‌ها در صنایع مختلف حرف اول را می‌زند و این نتیجه تلاش داخلی است.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما در مقابل دشمنان مقاوم هستیم و با کسانی که تعامل کنند، تعامل می‌کنیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سد چم شیر با پیگیری کارشناسان و تلاش همه جانبه به نتیجه رسید، گفت: این امر نتیجه کار شبانه روزی است و باید در همه پروژه‌ها به شکل جهادی و مضاعف تلاش کنیم.

۱۳:۰۵ ۱۰۰۰ بنگاه مشاور املاک متخلف در سطح کشور مهر و موم شد

مهرداد بذرپاش ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در یاسوج افزود: با دستور رئیس جمهور به نظارت بر بازار مسکن ورود شد و در چند بخش اثرات اقدامات انجام شده قابل مشاهده بوده اما تأثیر کارهای انجام شده رضایت بخش نیست و باید شتاب بیشتری داشته باشد.

بذر پاش اظهار داشت: اقدامات برای کاهش و تعدیل و تثبیت قیمت مسکن ادامه دارد و افرادی که مجوز فعالیت در بازار مسکن دارند، باید در این بازار به گونه‌ای فعالیت کنند که مردم برای تهیه مسکن در قالب خرید، فروش، اجاره و رهن دچار مشکل و سختی نشوند.

وزیر راه و با بیان اینکه برخی از بنگاه داران برای دریافت مجوز برای ساخت واحدهای مسکونی اقدام می‌کنند، ولی عملاً یا ساخت و سازی انجام نمی‌دهند یا مسکن می‌سازند، ولی به بازار عرضه نمی‌کنند، گفت: به نوعی احتکار کرده و بازار را تحت الشعاع قرار می‌دهند و تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارند.

بذرپاش افزود: بر اساس آخرین مصوبه، زمین‌هایی که کاربری مسکونی داشته باشد و حدود ۱۰ سال از درخواست صدور پروانه و مجوز ساخت گذشته، ولی اقدامی نشده است، باهدف مقابله با احتکار، شورای عالی معماری و شهرسازی می‌تواند برای تغییر کاربری اقدام کند.

۱۲:۴۶ ۲۷ میلیون تن خاکبرداری در جاده پاتاوه-دهدشت انجام شد

مهرداد بذر پاش ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح جاده پاتاوه- دهدشت که با حضور رئیس جمهور انجام شد، افزود: این محور امروز، به همت دولت سیزدهم و قرارگاه خاتم، مسئولان استانی و مردم منطقه تکمیل شد.

وی اظهار داشت: خروج کهگیلویه و شهر دهدشت از بن بست، کوتاه شدن مسیر، استفاده ۴۰۰ روستا از مزایای این محور و کاهش میزان تصادفات از مهمترین مزایای این طرح است.

بذر پاش تصریح کرد: این طرح از طرح‌های ملی و بزرگ نیمه تمام در کشور بود که ۱۷ رشته تونل و ۱۶ حلقه پل بزرگ و کوچک و ۲۳ کیلومتر دیوار بتنی دارد.

وی افزود: باند دوم جاده نیز بعد از بهره‌برداری از باند اول و در آینده نزدیک مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۱۲:۴۵ تربیت نسل‌های آینده نیازمند باور عمیق دولتها به آموزش و پرورش است

قاسم احمدی لاشکی ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده شهدا در کهگیلویه و بویراحمد افزود: معلمان نقش مهمی در تربیت نسل‌های آینده دارند و تکریم و توجه به معلم باید در اولویت باشد. وی با بیان اینکه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد، گفت: مادران شهدا که چنین فرزندان شهیدی را در دامان پاک خویش پرورش دادند مایه مباهات و افتخار هستند. احمدی لاشکی تصریح کرد: مهمترین قسمت سفرهای استانی رئیس جمهور و هیأت دولت به استان‌ها دیدار حضوری با خانواده شهدا است. وی افزود: این دیدارها برکات زیادی دارد و مسئولیت ما را نیز در آموزش و پرورش سنگین‌تر خواهد کرد. احمدی لاشکی با بیان اینکه نام و یاد شهدا باید به روش‌های نو و خلاقانه زنده نگه داشته شود، گفت: شهدا با سن و سال کم در اقصی نقاط کشور عاشقانه از حریم وطن دفاع کردند و رفتار و وصایای آنان برای همه ما الگو و درس آموز است.

۱۲:۰۸ دهدشت با افتتاح جاده پاتاوه-دهدشت از بن بست خارج شد

آیت الله ابراهیم رئیسی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح جاده پاتاوه-دهدشت افزود: این پروژه به لحاظ سختی کار، یک ابر پروژه است که با ۱۰ کیلومتر تونل و گالری احداث شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه به دست متخصصان ایرانی، احداث شده است، گفت: با افتتاح این جاده، ۴۰۰ روستا از مواهب آن برخوردار می‌شوند و اقتصاد این روستاها نیز توسعه می‌یابد.

رئیسی اظهار داشت: دهدشت از بن بست خارج شده و ارتباط با مرکز کشور، شهرضا و بهبهان فراهم شده و دسترسی را آسان کرده است.

وی با بیان اینکه این جاده یک مسیر راهبردی است که به بنادر جنوبی نیز متصل است، گفت: با توجه به کوهستانی بودن منطقه، سختی کار زیاد بوده اما این کار می‌توانست زودتر به نتیجه برسد و احداث آن سه دهه به درازا نکشد.

رئیس جمهور تاکید کرد: امیدواریم این پروژه‌های بزرگ با این زمان طولانی مواجه نشود و طرح‌های بزرگ زودتر به ثمر برسد.

۱۱:۰۸ اولویت اشتغال باید با بومی گزینی باشد

آیت الله ابراهیم رئیسی صبح سه شنبه در جمع مردم بهمئی در مصلای شهر لیکک افزود: هرگاه نیروی انسانی در منطقه وجود دارد، گزینش افراد از دیگر استان‌ها فرسودگی نیروی انسانی و ضایع شدن حق افراد منطقه است.

وی با بیان اینکه هدف ما از سفرهای استانی رفع مشکلات است، گفت: در این منطقه ظرفیت وجود دارد و باید از ظرفیت‌ها استفاده شود.

رئیسی اظهار داشت: چاه‌های نفت در این منطقه ثروتی برای کشور تولید می‌کند و باید بخشی از این ثروت برای توسعه یافتگی منطقه لحاظ شود.

وی با بیان اینکه در مسئولیت‌های اجتماعی، وزارت نفت باید ورود کند، گفت: بخشی از درآمدهای نفتی به رفع مشکلات محلی اختصاص خواهد یافت.

رئیس جمهور تصریح کرد: این شهرستان دارای ظرفیت گردشگری مطلوبی است که توسعه آنها نیازمند زیر ساخت است و یکی از این زیر ساخت‌ها، زیرساخت‌های درمانی است که در این راستا امروز بیمارستان ۳۲ تختخوابی بهمئی به بهره برداری رسید.

وی افزود: یکی دیگر از زیر ساخت‌ها جاده مواصلاتی است و ما بنا داریم بن بست این شهرستان را شکسته و جاده‌های مواصلاتی را در این استان تقویت کنیم.

رئیسی با اشاره به تاریخی بودن شهرستان بهمئی گفت: این تاریخ و تمدن در این شهرستان قابل ارائه به گردشگران است و وجود قلعه‌ای تاریخی در این شهرستان خود گویای تمدنی کهن در این منطقه است که باید از آن در راستای توسعه گردشگری استفاده کرد.

وی با بیان اینکه بهمئی با همه غیر برخورداری که دارد، ظرفیت‌های فراوانی دارد، تصریح کرد: بنای این دولت عبور کردن از کنار چالش‌ها نیست بلکه در قلب مسئله قرار گرفته و مشکلات را حل می‌کنیم و تنها به شعار بسنده نکرده و برای چاله‌ها باید چاره اندیشید و نباید از کنار آن گذشت.

۱۰:۳۵ بیمارستان ۳۲ تختخوابی بهمئی با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

روند اجرایی این بیمارستان از اسفند ۹۳ در زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع آغاز شد، این مرکز درمانی دارای ۳۲ تخت است که ظرفیت افزایش تا ۶۴ تخت را نیز داشته و شامل بخش‌های مختلف اطفال، داخلی، اورژانس، جراحی سرپایی و … است.

بیمارستان بهمئی با اعتبار ۱۳۵ میلیارد تومان و زیر بنای شش هزار مترمربع احداث شده است و با راه اندازی آن، تعداد بیمارستان‌های استان به ۱۲ و تعداد تخت‌های بیمارستانی به هزار و ۵۰۰ تخت رسید.

۱۰:۳۵ جاده ملی پاتاوه - دهدشت با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

پروژه ملی جاده پاتاوه- دهدشت که از مصوبات سفر پر برکت رهبر معظم انقلاب به کهگیلویه و بویراحمد است، در سال ۱۳۷۴ توسط دولت ششم کلنگ زنی شد.

پروژه‌ای که با تحقق آن، کهگیلویه و بویراحمد از بن بست خارج می‌شود و کریدور چند جانبه خوزستان، بوشهر، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد را با مسیری جدید به شمال متصل می‌کند.

این پروژه با عبور دولت‌های مختلف به علت‌های متعدد به پایان نرسید تا دولت سیزدهم گام نهایی را با عزمی راسخ برای تکمیل پروژه بردارد.

پروژه ملی پاتاوه به دهدشت شمال و جنوب ایران را به هم متصل می‌کند و با افتتاح پروژه علاوه بر کوتاه‌تر شدن مسیر اصفهان به بنادر جنوبی کشور، بیش از ۴۰۰ روستای محروم در دو شهرستان بویراحمد و کهگیلویه با جمعیتی افزون بر ۱۰۰ هزار نفر از نعمت راه مناسب برخوردار شدند.