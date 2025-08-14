به گزارش خبرگزاری مهر، حجتاله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگویی با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: موضع من در خصوص این مهم روشن است، از همان ابتدای مسئولیت خود در سازمان بورس و اوراق بهادار، علاوه بر اعلام آمادگی خود برای پذیرش خودروهای تولید داخل و وارداتی در بورس کالا، بارها نظر کارشناسی خود مبنی بر سودمندی این اقدام را بیان کردهام.
وی افزود: البته توجه به این نکته ضروری است که تولیدکننده باید تصمیم به عرضه بگیرد و فرآیند قانونی و مقرراتی آن را طی کند.
عرضه خودرو در بورس کالا به تعادل قیمت کمک میکند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به هدف اصلی عرضه خودرو در بورس کالا گفت: رسیدن به تعادل قیمتی و بهرهمندی خودروساز از سودی که اکنون به جیب واسطه میرود، به عنوان مهمترین هدف این اقدام تلقی شده و این نکته باید مدنظر باشد که مهمتر از شروع عرضه، تداوم آن است.
وی ادامه داد: اگر خودروساز به صورت حسابنشده و طی یک عملیات انتحاری اقدام به عرضه کند اما ناگهان یک مرجع قانونی مانع ادامه کار شود، اثر منفی آن چند برابر خواهد بود.
امیدوار به رفع چالشهای عرضه خودرو در بورس کالا هستیم
صیدی تأکید کرد: ما مسیر را باز کردهایم و در حال آمادهسازی فضا هستیم تا کسانی که حسن نیت دارند اما تصور گرانفروشی خودرو در بورس کالا را دارند، متوجه حقیقت شوند.
وی نسبت به رفع چالش خودروسازان با وزارت صمت اظهار امیدواری کرد و افزود: ما نه تنها در سازمان پا پیش گذاشتهایم بلکه بارها نسبت به رفع سوءتفاهمها و بهبود تعامل تلاش کردهایم که امیدوارم نتیجه بدهد.
خرید و فروش سهام عدالت با ارزش منصفانه انجام میشود
صیدی در خصوص آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: منظور از آزادسازی سهام عدالت، تخصیص سهام مستقیم یا غیرمستقیم به تکتک افراد بود که بر این اساس آزادسازی صورت گرفته و ابهامی در خصوص آن وجود ندارد. نکتهای که اکنون وجود دارد، قابلیت معامله و خرید و فروش سهام عدالت است که قرار بود پس از برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت میسر شود.
وی تأکید کرد: هرچند مهلت برگزاری مجامع این شرکتها تا ۳۱ تیرماه بود اما شرکتها با مشکلاتی همراه بودند که اکنون پیگیر اتمام برگزاری مجامع هستیم تا با مدلی که در حال نهایی شدن است، خرید و فروش به ارزش منصفانه صورت گیرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این مدل بهگونهای خواهد بود که آسیبی متوجه حال سهامدار و کلیت بازار نشود که در خصوص جزئیات روند کار توضیحاتی در هفتههای آتی ارائه خواهم کرد.
وی با اعتقاد بر اینکه بازار سرمایه، جای حرکت انتحاری نیست، افزود: در این بازار باید با تدبیر عمل کرد، زیرا هرگونه حرکت شتابزده، ممکن است در نطفه خفه شود یا میوه، نارس از بین برود.
صیدی با بیان اینکه در جلسات خود با مسئولان مانند جلسه اخیر با رئیسجمهوری صراحتاً مسائل و راهکارهای رفع مشکلات بازار را مطرح کردهام، گفت: به دنبال رفع مسائل هستم که در این زمینه آقای وزیر اقتصاد هم همراهی خوبی داشته و دارند. دکتر مدنیزاده در مورد نرخ بهره حساسیت ویژهای دارند و این مسئله را دنبال میکنند.
وی بیان کرد: موضوع نرخ بهره بسیار پیچیده شده و امیدوارم در تعامل سازمان برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سر و سامان بگیرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ سوالی مبنی بر شکاف نرخ ارز، گفت: چند روز قبل در جلسه با رئیس جمهوری، نکاتی را عرض کردم که ایشان دستوراتی به جناب وزیر و رئیس دفتر خود دادند که امیدوارم وضعیت موجود اصلاح شود.
نظر شما