رشد ۶ درصدی صادرات مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ۴ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد که صادرات از مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور، در ۴ ماهه ابتدای امسال با رشد ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۳۸۲ میلیون دلار به ۴۰۶ میلیون دلار افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، این رشد صادراتی حاصل افزایش توان تولیدی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و اجرای سیاست‌های تسهیل‌گرایانه تجاری در این مناطق است.

همچنین نسبت تحقق صادرات چهار ماهه به هدف تعیین‌شده برای این بازه زمانی، ۶۱ درصد اعلام شده که نشان‌دهنده حرکت رو به جلوی مناطق آزاد در مسیر تحقق اهداف سالانه صادراتی است.