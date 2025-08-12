ورود بیش از ۳۰ هزار تن محصول از طریق استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: ادارات تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان بوشهر دستگاه‌هایی هستند که به صورت خاص حوزه اقتصادی مانند، گمرکات، امور مالیاتی، اموال تملیکی، بیمه‌ها، بانک‌ها، مناطق آزاد ویژه اقتصادی و اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان در حوزه‌های اقتصادی و مرتبط با تولید و اشتغال و پشتیبانی‌های انجام شده در این حوزه، ماموریت‌هایی را بر عهده داشته و دارند.

وی اضافه کرد: این دستگاه‌ها با راهبری استاندار بوشهر و مجموعه معاونین به‌ویژه حوزه اقتصادی، اعضای شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد با بسیج امکانات و ظرفیت‌ها در طول جنگ و با تمام توان در حوزه‌های مختلف دستگاه‌های مرتبط به تناسب شرایطی که توی کشور ایجاد شده بود پای کار بودند.

نماینده ارشد وزیر اقتصاد و دارایی در استان بوشهر افزود: در حوزه گمرکات تخلیه کالاهای وارداتی و تأمین مایحتاج بازار با نهایت نهایت اهتمام و داشتن بخش زیادی از مواد غذایی از جمله برنج، بیش از ۳۰ هزار تن محصول وارداتی به استان منتقل و به بازارهای داخلی و به مناطق مختلف کشور از جمله شهرهای مرکزی کشور ارسال شد.

تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی

زارعی با اشاره به تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی به عنوان دغدغه اصلی مسئولان ارشد استان و مجموعه ادارات گمرک و امور مالیاتی بیان کرد: با توجه به اینکه فصل تابستان فصل پرداخت مالیات و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی است با عنایت به گشایش‌هایی که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و وزیر امور اقتصاد دارایی، هم حوزه مالیاتی و بیمه‌ها و تأکیدات و ابلاغ مؤکد ایشان در حوزه گمرکی، تدابیری اتخاذ و ابلاغی شد که حتی در حوزه بیمه ایران و مجموعه بیمه‌ها اقداماتی انجام و تسهیلاتی فراهم شد که نتیجه آن امهال یا تمدید فرصتی می‌شد که در اختیار مردم و متقاضیان جامعه هدف قرار می‌گرفت که در حوزه‌های مختلف اقدامات مؤثر و ارزشمندی انجام شد.

زارعی خاطرنشان کرد: برای مثال در حوزه بانک‌ها باز فرصت‌هایی که به استفاده کنندگان از تسهیلات داده شد که به تناسب همین دستگاه‌هایی در بالا گفته شد نیز به همین شیوه در حوزه کاری خود و اطلاع رسانی انجام شده در رسانه ملی فرصت‌های بسیار خوبی را فراهم کرد که این مهم نیز با راهبری استاندار محترم، اعضای شورای تأمین و مجموعه دستگاه‌های مختلف و مجموعه‌هایی که به هر عنوان پشتیبانی نمودند جای تقدیر و سپاس دارد.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با همین انسجام و هم افزایی و اتحاد در راستای آمادگی هرچه بیشتر در مواقع بحران و مشکلات پررنگ‌تر از گذشته تا آخرین نفس ارائه خدمات را به مردم عزیز استان داشته و شرمنده پشتیبانی‌های مردم در اقصی نقاط ایران اسلامی در دفاع از انقلاب متحد بوده و به بهترین نحو در همه حوزه‌ها خدمت رسان و انجام وظیفه نمائیم.