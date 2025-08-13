تاکید وزیر علوم بر تداوم جهاد علمی و حفظ دستاوردهای دانشمندان شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، رئیس جمهور و وزیر علوم با حضور در دانشگاه شهید بهشتی ضمن ادای احترام به دانشمندان شهید این دانشگاه با امضای دفتر یادبود، یاد و خاطره شهدای جهاد علمی را گرامی داشتند.

وزیر علوم ضمن محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی بر ادامه مسیر جهاد علمی و حفظ دستاوردهای دانشمندان شهید تاکید کرد و این مسیر را ضامن اقتدار و پیشرفت کشور دانست.

سیمایی در ادامه از اتاق کار استادان شهید دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی بازدید کرد.

جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ چندین استاد برجسته دانشگاه شهید بهشتی از جمله دکتر احمدرضا ذوالفقاری استاد دانشکده هسته‌ای به همراه همسر و فرزندشان، دکتر عبدالحمید مینوچهر استاد دانشکده هسته‌ای و همسرشان، شهید دکتر سید امیرحسین فقهی و شهید دکتر فریدون عباسی، استادان دانشکده هسته‌ای و دکتر محمدمهدی طهرانچی، استاد دانشکده فیزیک به همراه همسرشان به شهادت رسیدند.