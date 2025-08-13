  1. جامعه
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

تحول در سیمای شهری تهرانسر با اجرای گسترده طرح‌های شهری

شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۲۱ تهران از تحول در سیمای شهری تهرانسر با اجرای گسترده طرح‌های شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگری شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۲۱ تهران با اعلام آغاز مرحله جدیدی از اقدامات اجرایی در محدوده مسکن ویژه تهرانسر گفت: با توجه به اهمیت بالای این محدوده به عنوان یکی از بافت‌های تازه توسعه‌یافته شهری، نگهداشت منظم فضای سبز، خدمات شهری و بازپیرایی عناصر کالبدی شهر در اولویت مدیریت شهری منطقه قرار گرفته است.

وی افزود: در چند ماه گذشته عملیات‌هایی نظیر رفت‌وروب روزانه، جمع‌آوری پسماند، شست‌وشوی مخازن و پاکسازی عمومی به صورت مستمر انجام شده است. این اقدامات در راستای بهبود زیست‌پذیری و افزایش رضایتمندی ساکنین صورت گرفته‌اند.

شهردار ناحیه یک منطقه ۲۱ با اشاره به وضعیت فضای سبز گفت: اجرای طرح به‌زراعی در سطح بوستان‌ها و فضاهای سبز منطقه آغاز شده و شامل واکاری، خشکه‌گیری، هرس فرم و حذف شاخه‌های خشک، ترمیم تشتک‌ها، و نیز کاشت انواع درختچه‌های مقاوم بوده است.

وی در ادامه به اقدامات زیرساختی در معابر عمومی اشاره کرد و گفت: در بخش‌هایی از پیاده‌روها و گذرهای داخلی مسکن ویژه که دچار آسیب یا فرسایش شده بودند، عملیات ترمیم و نوسازی کفپوش‌ها در دستور کار قرار گرفت.

عسگری همچنین از اجرای طرح ویژه‌ای برای حذف زوائد فیزیکی شهری خبر داد و اظهار داشت: در این طرح، زوائدی نظیر تابلوهای فرسوده، پایه‌های بلااستفاده، اجسام رها شده و مصالح ساختمانی رهاشده شناسایی و از محیط شهری جمع‌آوری شدند تا هم سیمای بصری بهبود یابد و هم ایمنی شهروندان در معابر افزایش پیدا کند.

او با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان گفت: هدف ما ایجاد محیطی امن، زیبا و پاکیزه برای ساکنین است. نظرات و درخواست‌های مردم از طریق سامانه‌های +۱۳۷ و دیدارهای مردمی دریافت می‌شود و به سرعت در دستور اقدام قرار می‌گیرد.

در بخش پایانی، شهردار ناحیه یک منطقه ۲۱ یادآور شد: این اقدامات صرفاً شروعی برای بهبود شرایط محله مسکن ویژه تهرانسر است. پیگیری ما برای تأمین سرانه‌های خدماتی مانند آموزشی، درمانی و فرهنگی نیز با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است.

