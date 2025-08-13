به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگری شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۲۱ تهران با اعلام آغاز مرحله جدیدی از اقدامات اجرایی در محدوده مسکن ویژه تهرانسر گفت: با توجه به اهمیت بالای این محدوده به عنوان یکی از بافت‌های تازه توسعه‌یافته شهری، نگهداشت منظم فضای سبز، خدمات شهری و بازپیرایی عناصر کالبدی شهر در اولویت مدیریت شهری منطقه قرار گرفته است.

وی افزود: در چند ماه گذشته عملیات‌هایی نظیر رفت‌وروب روزانه، جمع‌آوری پسماند، شست‌وشوی مخازن و پاکسازی عمومی به صورت مستمر انجام شده است. این اقدامات در راستای بهبود زیست‌پذیری و افزایش رضایتمندی ساکنین صورت گرفته‌اند.

شهردار ناحیه یک منطقه ۲۱ با اشاره به وضعیت فضای سبز گفت: اجرای طرح به‌زراعی در سطح بوستان‌ها و فضاهای سبز منطقه آغاز شده و شامل واکاری، خشکه‌گیری، هرس فرم و حذف شاخه‌های خشک، ترمیم تشتک‌ها، و نیز کاشت انواع درختچه‌های مقاوم بوده است.

وی در ادامه به اقدامات زیرساختی در معابر عمومی اشاره کرد و گفت: در بخش‌هایی از پیاده‌روها و گذرهای داخلی مسکن ویژه که دچار آسیب یا فرسایش شده بودند، عملیات ترمیم و نوسازی کفپوش‌ها در دستور کار قرار گرفت.

عسگری همچنین از اجرای طرح ویژه‌ای برای حذف زوائد فیزیکی شهری خبر داد و اظهار داشت: در این طرح، زوائدی نظیر تابلوهای فرسوده، پایه‌های بلااستفاده، اجسام رها شده و مصالح ساختمانی رهاشده شناسایی و از محیط شهری جمع‌آوری شدند تا هم سیمای بصری بهبود یابد و هم ایمنی شهروندان در معابر افزایش پیدا کند.

او با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان گفت: هدف ما ایجاد محیطی امن، زیبا و پاکیزه برای ساکنین است. نظرات و درخواست‌های مردم از طریق سامانه‌های +۱۳۷ و دیدارهای مردمی دریافت می‌شود و به سرعت در دستور اقدام قرار می‌گیرد.

در بخش پایانی، شهردار ناحیه یک منطقه ۲۱ یادآور شد: این اقدامات صرفاً شروعی برای بهبود شرایط محله مسکن ویژه تهرانسر است. پیگیری ما برای تأمین سرانه‌های خدماتی مانند آموزشی، درمانی و فرهنگی نیز با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است.