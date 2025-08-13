دانشگاه خوارزمی و دانشگاه نفت چین تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، به منظور تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه آموزش و پژوهش، تفاهمنامهای میان دانشگاه نفت چین و دانشگاه خوارزمی منعقد شد.
بر اساس این توافق، دو دانشگاه در زمینههای مختلفی از جمله اجرای طرحهای پژوهشی مشترک، تبادل دانشجو و استاد، برگزاری دورههای آموزشی، کارگاهها و کنفرانسهای مشترک، همچنین تسهیل فرصتهای مطالعاتی برای محققان و اساتید همکاری خواهند کرد.
این تفاهمنامه همچنین به شناسایی و بهرهگیری از حمایتهای مالی تحقیقاتی بین دو دانشگاه میپردازد. دانشگاه نفت چین، با بیش از ۷۰ سال سابقه، یکی از مؤسسات پیشرو در رشتههای نفت و پتروشیمی در چین محسوب میشود و نقش مهمی در پیوند دانشگاه با صنعت ایفا میکند.
بر اساس رتبهبندی ESI، این دانشگاه در پنج رشته شیمی، مهندسی، علوم مواد، علوم زمین و علوم کامپیوتر در میان ۱ درصد برتر دانشگاههای جهان قرار دارد و در توسعه فناوریهای نوین در حوزه نفت، گاز و انرژیهای تجدید پذیر پیشگام است.
این همکاری علمی میتواند فرصتهای ارزشمندی برای محققان، اساتید و دانشجویان دو کشور فراهم کند و گامی مؤثر در جهت توسعه پژوهشهای مشترک و تبادل دانش باشد.
