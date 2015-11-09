همکاری علمی دانشگاه خوارزمی با دو دانشگاه ایتالیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از اساتید دانشگاه‌های ایتالیا به منظور برقراری همکاری دوجانبه علمی با مسئولان دانشگاه خوارزمی دیدار کردند.

این اساتید به منظور برگزاری کارگاه تخصصی دو روزه نئوتتیس (ویژه اساتید ودانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم زمین) به دانشگاه خوارزمی سفر کرده اند.

در این دیدار طرفین از همکاری‌های علمی، آموزشی وپژوهشی مشترک، استقبال کرده و مقرر شد، دانشگاه خوارزمی با دانشگاه‌های پیزا وفرارای ایتالیا تفاهم نامه ای با محوریت دوره دکتری مشترک ، تبادل استاد و دانشجو در آینده نزدیک امضا کند.