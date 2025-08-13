۶ هزار تماس با پلیس در جنگ ۱۲ روزه؛کاهش ۱۱ درصدی فوتی ها در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سهام صالحی ظهر چهارشنبه در نشست تجلیل از اصحاب رسانه به فرا رسیدن اربعین حسینی اشاره و اظهار کرد: پلیس از همه ظرفیت‌ها برای خدمت رسانی به زائران حسینی است.

وی با تبریک روز خبرنگار ابراز امیدواری کرد و گفت: ایران اسلامی به تنهایی در مقابل کفر و استکبار ایستاده و شما اصحاب رسانه در خط مقدم جبهه قرار دارید که نیاز هست از شما تشکر ویژه شود.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مردم این استان در جنگ ۱۲ روزه حماسه آفریدند، تاکید کرد: کمک مردم این استان در توسعه امنیت و ایجاد آن واقعاً در کشور مثال زدنی است که آن را در راهپیمایی‌ها دیدیم.

وی تنویر افکار عمومی را از وظایف رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: خداوند در قرآن در آیه والقلم و ما یسترون به این مهم صحه گذاشته است.

سردار صالحی به توفیقات پلیس در استان اشاره کرد و گفت: ما در ایجاد امنیت و حضور مردم در همه صحنه‌ها اول هستیم.

وی به سرقت‌ها در سال جاری اشاره کرد و گفت: با همکاری مردم کاهش ۱۷ درصدی کاهش داشتیم.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش ۲۴ درصدی کشفیات سرقت‌ها، گفت: در کشف جرایم خشن قتل و شرارت و افزایش ۴۰ درصدی داشتیم و امسال ۱۰۳ درصد افزایش داشتیم.

وی با بیان اینکه تلاش ما این است که هیچ جرم خشی بر زمین نماند، تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم با همکاری مردم این جرایم خشن در کمترین زمان کشف شود.

افزایش ۵۰۰ درصدی توقیف خودروهای شوتی

سردار صالحی با بیان اینکه قدرت عرض اندام به مجرمان در محورها را ندادیم، تاکید کرد: در مقایسه با سال گذشته افزایش ۵۰۰ درصدی توقیف و بعد از آن یک ماه در پارکینگ و بعد از سیر مراحل آزاد می‌شوند.

توقیف ۳ هزار خودروی متخلف در طرح‌های پلیس در سال جاری

وی با اشاره به اینکه در هفته دو شب طرح برخورد خودروهای متخلف اجرا می‌شود، گفت: امسال ۱۳۰ دستگاه خودرو در مرحله اول و ۸۶ دستگاه در مرحله دوم توقیف و به مقام قضائی معرفی و سرجمع ۳ هزار خودرو تصادف و تخلفات همزمان داشتیم.

فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: برخی از توقیف‌ها سیستمی است و هنوز اعمال نشده و هدف ما ایجاد امنیت روانی و ترافیکی است.

وی تردد بدون پلاک و مخدوش را خط قرمز پلیس عنوان و ابراز کرد: ما اجازه تردد این خودروها را نمی‌دهیم.

سردار صالحی حضور نیروی انتظامی در شب را مؤثر و مداوم عنوان کرد و ادامه داد: حجم خاص در طول روز شب کافی نیست و امیدواریم با پارکینگ طبقاتی بخشی از مشکل برطرف شود.

وی به اقدامات انجام شده پلیس در تفرجگاه‌ها اشاره کرد و افزود: هیچ تفرج گاه و پارکی نیست که حضور پلیس در آن وجود نداشته باشد و تا الان یک مورد سرقت و نزاع و درگیری در پارک‌ها نداشتیم.

فرمانده انتظامی استان با وعده به مردم برای تأمین امنیت کامل در پارک‌ها، گفت: باید تیراندازی مردم در عروسی‌ها و مراسمات به علت خطراتی که دارد حذف شود الان نیز این اتفاق رو به کاهش داشت.

وی به کشفیات تیراندازی‌ها در عروسی‌ها و مراسمات عزاداری اشاره کرد و افزود: ما می‌گوئیم از سلاح باید برابر با قانون از آنها استفاده شود.

سردار صالحی با اشاره به کاهش ۱۱ درصدی جانباختگان درون و برون شهری در تصادفات افزود: بیشتر تصادفات به علت رعایت نشدن قوانین و مقرارات راهنمایی و رانندگی است که همه در این زمینه یاری گر ما باشند.

وی به مردمی سازی امنیت اشاره کرد و گفت: این اعتقاد قلبی ما است که ما تقویت کردیم که مردمی سازی امنیت آشکار شود.

سردار صالحی تصریح کرد: اعتقاد داریم مردم امنیت را ایجاد و پلیس در حفظ آن کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ما نیروهای مسلح اجتماعی برای تأمین امنیت تلاش می‌کنیم، گفت: ان شاء الله در آینده ارتباط ما در امنیت اجتماعی بیشتر می‌شود.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد به اقدامات پلیس در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در بیشتر جاها خود مردم گشت‌هایی راه اندازی کردند.

تماس ۶ هزار شهروند در جنگ ۱۲ روزه با پلیس

وی با بیان اینکه ما قریب به ۲ ماه گشت بازرسی انجام دادیم که ۶ هزار تماس مردم با پلیس اطلاعاتی دادند، تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم به صورت تلفنی از زحمات پلیس تشکر کنیم.

سردار صالحی تاکید کرد: روزانه ۲ هزار و ۲۵۰۰ مأموریت مردم از ما می‌خواستند که این مقدار در زمان جنگ ۱۲ روزه تا ۵ هزار تماس بالا رفت.

وی گفت: ما خودمان را خادم مردم می‌دانیم و هیچ کسی در این مدت به اتاقم مراجعه کرده که بگوییم به هفته‌ای دیگر موکول کنید.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: اگر جایی مردم احساس کنند که پلیس باید وارد شود من شخصاً حضور پیدا خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه مردم این استان شجاع و انقلابی و وفادار هستند، گفت: من اگر شخصاً شب و روز کار کنم خسته نمی‌شوم زیرا به عشق این مردم است.

سردار صالحی با اشاره به اینکه اگر خطایی صورت گیرد مربوط به پلیس نیست، افزود: ما خودمان را خادم مردم می‌دانیم.