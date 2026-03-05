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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

افزایش ۷۰۰ درصدی همکاری مردم با نیروهای انتظامی در کهگیلویه وبویراحمد

افزایش ۷۰۰ درصدی همکاری مردم با نیروهای انتظامی در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش ۷۰۰ درصدی همکاری مردم با نیروهای انتظامی و امنیتی از کاهش جرم و جنایت در این ایام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سهام صالحی ظهر پنج شنبه در اجتماع مردم عزادار یاسوج با بیان اینکه خون امام شهید بیش از حضرت امام در زمان حیات اثرگذار است، گفت: دشمن کورخوانده به یاری خداوند جبهه اسلام در آستانه پیروزی کامل بر جبهه کفر است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور آگاهانه و با بصیرت مردم افزود: مردم استان از روز اول سنگ تمام گذاشتند و در کنار نیروهای نظامی و انتظامی خوش درخشیدند.

وی تصریح کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم راه شهیدان را با اقتدار ادامه می‌دهیم و نظام‌ در این آزمون سخت با اقتدار خواهد درخشید و ایادی ظلم و استکبار به نابودی نزدیک هستند.

سردار صالحی خطاب به مردم پرشور استان با اشاره به اینکه سنگ تمام گذاشتید، گفت: دشمن به دنبال بر هم زدن امنیت داخلی است اما حضور باشکوه مردم نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد و پوزه دشمنان را به خاک مالید.

وی ادامه داد: طی این ایام امنیت نسبت به گذشته بهتر شده و جرم و جنایت به مراتب پایین‌تر آماده است و همکاری مردم با نهادهای نظامی و امنیتی ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دشمن کورخوانده مردم در میدان هستند و هیچ خودفروخته، جاسوس و نیروی دشمنی قدرت عرض اندام را نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه با شهدا عهد بستیم تا آخرین قطره خون در میدان باشیم، ادامه داد: مردم آسوده و خیالشان از امنیت راحت باشد زیرا نیروهای انتظامی در جای جای این کشور و استان با 100 درصد توان در شهرها، مرزها و روستاها حضور دارند امنیت مردم خط قرمز است و اجازه عرض اندام به هیچ فردی را نخواهیم داد.

سردار صالحی بیان کرد: با عهدی که با خدا و قرآن و مردم بستیم تا آخرین هستیم و دشمنان این نظام مانند دی ماه امسال که پوزه آنها به خاک کشیدند.

کد مطلب 6766014

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