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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

محمدی: سالانه ۳.۶ میلیون تن محصول کشاورزی در گیلان تولید می‌شود

محمدی: سالانه ۳.۶ میلیون تن محصول کشاورزی در گیلان تولید می‌شود

رشت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اعلام تولید ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصول کشاورزی در استان گفت: گیلان با ظرفیت‌های کم‌نظیر تولیدی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگار ضمن تبریک با اشاره به تولید سالانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصول کشاورزی در این استان، اظهار کرد: نقش محوری گیلان در تأمین امنیت غذایی کشور بی بدیل است.

وی با بیان اینکه تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی، چالش‌های جدی پیش روی کشاورزی است، اظهار داشت: امروز کشاورزی گیلان با مسائلی نظیر کمبود آب، افزایش آفات و ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های نوین روبه‌روست که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همراهی همه دستگاه‌هاست.

محمدی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌های تولید، تصریح کرد: کشاورزی تنها به تولید محصول محدود نمی‌شود، بلکه با امنیت غذایی، اشتغال، گردشگری و هویت روستایی گره خورده و رسانه‌ها می‌توانند در تبیین این ظرفیت‌ها برای افکار عمومی مؤثر باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه به وضعیت سد سفیدرود و مدیریت اراضی زراعی به عنوان مهم‌ترین دغدغه‌های استان اشاره کرد و گفت: الگوی کشت و حفظ اراضی کشاورزی باید با سیاست‌گذاری درست و هم‌افزایی دستگاه‌ها دنبال شود.

وی از پیش‌بینی برداشت یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک در سال جاری خبر داد و افزود: حمایت از تولیدکنندگان برنج و سیاست‌گذاری برای پایداری تولید این محصول راهبردی، در اولویت قرار دارد.

محمدی همچنین بر ضرورت توجه به مکانیزاسیون، تولید بذر، جذب نسل جوان به کشاورزی و نوسازی ابزار تولید تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار کشاورزی گیلان بدون بهره‌گیری از فناوری و آموزش میسر نیست.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های رفع تداخل اراضی، صدور اسناد مالکیت و ساماندهی معاملات کشاورزی، این اقدامات را در تثبیت مالکیت، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش مشکلات حقوقی کشاورزان مؤثر دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه کشاورزی و گردشگری، نیازمند حمایت ملی و همراهی رسانه‌ها برای بازتاب تلاش‌های کشاورزان است.

کد مطلب 6918873

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