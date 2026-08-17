به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگار ضمن تبریک با اشاره به تولید سالانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصول کشاورزی در این استان، اظهار کرد: نقش محوری گیلان در تأمین امنیت غذایی کشور بی بدیل است.
وی با بیان اینکه تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی، چالشهای جدی پیش روی کشاورزی است، اظهار داشت: امروز کشاورزی گیلان با مسائلی نظیر کمبود آب، افزایش آفات و ضرورت بهکارگیری فناوریهای نوین روبهروست که نیازمند برنامهریزی دقیق و همراهی همه دستگاههاست.
محمدی با اشاره به اهمیت نقش رسانهها در انعکاس واقعیتهای تولید، تصریح کرد: کشاورزی تنها به تولید محصول محدود نمیشود، بلکه با امنیت غذایی، اشتغال، گردشگری و هویت روستایی گره خورده و رسانهها میتوانند در تبیین این ظرفیتها برای افکار عمومی مؤثر باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه به وضعیت سد سفیدرود و مدیریت اراضی زراعی به عنوان مهمترین دغدغههای استان اشاره کرد و گفت: الگوی کشت و حفظ اراضی کشاورزی باید با سیاستگذاری درست و همافزایی دستگاهها دنبال شود.
وی از پیشبینی برداشت یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک در سال جاری خبر داد و افزود: حمایت از تولیدکنندگان برنج و سیاستگذاری برای پایداری تولید این محصول راهبردی، در اولویت قرار دارد.
محمدی همچنین بر ضرورت توجه به مکانیزاسیون، تولید بذر، جذب نسل جوان به کشاورزی و نوسازی ابزار تولید تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار کشاورزی گیلان بدون بهرهگیری از فناوری و آموزش میسر نیست.
وی با اشاره به اجرای طرحهای رفع تداخل اراضی، صدور اسناد مالکیت و ساماندهی معاملات کشاورزی، این اقدامات را در تثبیت مالکیت، افزایش سرمایهگذاری و کاهش مشکلات حقوقی کشاورزان مؤثر دانست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: استفاده بهینه از ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزه کشاورزی و گردشگری، نیازمند حمایت ملی و همراهی رسانهها برای بازتاب تلاشهای کشاورزان است.
نظر شما