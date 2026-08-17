«نان و حلوا» موسیقی شد؛ یک قدم ناچیز برای تکریم یک دانشمند

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «نان و حلوا» به آهنگسازی سعید هنرمند و خوانندگی مجتبی عسگری از جمله تازه ترین آثار منتشر شده در فرآیند تولید و فرش آثار موسیقایی است که در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس شنوندگان قرار گرفته است.

کاوه معتمدیان نوازنده کمانچه، نوا سلیمانی نوازنده عود، محمدرضا نساج پور نوازنده سنتور، محسن شیرانی نوازنده تمبک و دف، سعید هنرمند نوازنده تار، عماد صادقی فرد گوینده، مهدی خدابخش میکس و مسترینگ، علیرضا شهریاری طراح لوگو و نظارت گرافیک گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

«پرسش»، «اشتیاق»، «دعوت»، «قمار عشق»،« کَرَم»، «تفرج»، «تمنا»، «ناشکیبا»، «توبه»، «جهد»، «موهبت»، «معرفت»، «تهی دست» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

سعید هنرمند درباره این آلبوم نوشته است:

بهاالدین محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی، دانشمند قرون دهم و یازدهم هجری، نگارنده بالغ بر نود و پنج رساله در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هنر بوده است. او نابغه ای است که پرتو انوار وجودش پیوسته اهل علم و ادب را بهره مند ساخته و پیشرفت های علمی سده های اخیر در شاخه های مختلف، نه تنها چیزی از اهمیت وی نکاسته، بلکه مُهر تاییدی نیز در برخی حوزه ها بر او نهاده است؛ چنان که در سال ۲۰۰۹ میلادی سازمان یونسکو به مناسبت سال نجوم، نام شیخ بهایی را در فهرست مفاخر ایرانی ثبت می کند.

مجموعه ای که ملاحظه می کنید، کوششی است به راه بادیه و به قدر وُسع تا به استعانت از خود شیخ و به عدد اشعار ایشان، برگرفته از مثنوی معروف «نان و حلوا» و مجموعه ای از غزلیات، ما نیز در ادای دین به مفاخر سرزمین ، قدمی ولی ناچیز برداشته باشیم. امید که مقبول افتد.