تیم ملی کشتی آزاد جوانان راهی کشور اسلواکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی قهرمانی زیر ۲۰ سال جهان ۲۰۲۶ از ۲۵ مرداد تا اول شهریورماه به میزبانی شهر براتیسلاوا در اسلواکی برگزار خواهد شد. اعضای تیم ملی کشتی آزاد جوانان به منظور حضور در رقابت‌های جهانی اسلواکی، صبح امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه راهی این کشور شدند.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: آرمان الهی

۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری

۶۵ کیلوگرم: علی اصغر تات

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی

۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند

۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی

۹۷ کیلوگرم: توحید نوری

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد

سرمربی: احسان امینی

مربیان: بهنام احسان پور – سعید ابراهیمی

بدنساز: حمیدرضا سلمانلو

سرپرست: علی معینی پور – سعید قهروی