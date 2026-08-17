تحرکات فرستاده آمریکا علیه نیروهای مقاومت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الضاری یکی از رهبران ائتلاف الانبار تاکید کرد که نقشه تام باراک فرستاده ویژه آمریکا راه را برای تضعیف مقاومت و هدف قرار دادن آن باز می کند.

وی اضافه کرد: تحویل دادن سلاح ها باید تمام گروه ها از جمله پیشمرگ ها، نیروهای کرد، شبه نظامیان موسوم به گارد نینوی و سپر کرکوک و همچنین گروهک های جدایی طلب ضد ایران را شامل شود.

الضاری تصریح کرد: دولت مرکزی باید یک تصمیم مشخص در خصوص بیرون راندن نظامیان آمریکایی و نیروهای ائتلاف بین المللی از تمام پایگاه های عراق و پایان دادن به حضور نظامی ترکیه در شمال این کشور اتخاذ کند.

وی بیان کرد: نقشه باراک در حالی نیروهای مقاومت را هدف قرار می دهد که توجهی به سلاح نیروهای کرد ندارد. دولت الزیدی باید با این نیروها نیز به عنوان عناصر خارج از کنترل دولت مرکزی رفتار کند.

لازم به ذکر است در سایه نقش آفرینی نیروهای مقاومت به ویژه حشد شعبی علیه پروژه های صهیونیستی آمریکایی در عراق و خنثی کردن این پروژه ها، مقامات واشنگتن بارها بر ضرورت خلع سلاح این نیروها تاکید کرده اند.