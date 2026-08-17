  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

تحرکات فرستاده آمریکا علیه نیروهای مقاومت عراق

تحرکات فرستاده آمریکا علیه نیروهای مقاومت عراق

یکی از رهبران ائتلاف الانبار عراق نسبت به تحرکات فرستاده ویژه آمریکا علیه نیروهای مقاومت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الضاری یکی از رهبران ائتلاف الانبار تاکید کرد که نقشه تام باراک فرستاده ویژه آمریکا راه را برای تضعیف مقاومت و هدف قرار دادن آن باز می کند.

وی اضافه کرد: تحویل دادن سلاح ها باید تمام گروه ها از جمله پیشمرگ ها، نیروهای کرد، شبه نظامیان موسوم به گارد نینوی و سپر کرکوک و همچنین گروهک های جدایی طلب ضد ایران را شامل شود.

الضاری تصریح کرد: دولت مرکزی باید یک تصمیم مشخص در خصوص بیرون راندن نظامیان آمریکایی و نیروهای ائتلاف بین المللی از تمام پایگاه های عراق و پایان دادن به حضور نظامی ترکیه در شمال این کشور اتخاذ کند.

وی بیان کرد: نقشه باراک در حالی نیروهای مقاومت را هدف قرار می دهد که توجهی به سلاح نیروهای کرد ندارد. دولت الزیدی باید با این نیروها نیز به عنوان عناصر خارج از کنترل دولت مرکزی رفتار کند.

لازم به ذکر است در سایه نقش آفرینی نیروهای مقاومت به ویژه حشد شعبی علیه پروژه های صهیونیستی آمریکایی در عراق و خنثی کردن این پروژه ها، مقامات واشنگتن بارها بر ضرورت خلع سلاح این نیروها تاکید کرده اند.

کد مطلب 6918876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه