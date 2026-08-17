تأکید بر احراز دقیق سلامت زائران سمنانی پیش از حج؛ معاینات دقیق باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله چتری صبح دوشنبه در دیدار با پریوش پیوندی، نماینده هیئت پزشکی حجاج استان سمنان، به میزبانی حج و زیارت استان، اظهار داشت: سلامت زائران یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید از مراحل پیش از سفر تا پایان مناسک حج مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در ارائه خدمات ویزیت پزشکی زائران، افزود: برنامه‌ریزی منسجم و انجام به‌موقع معاینات می‌تواند ضمن شناسایی وضعیت جسمی زائران، زمینه را برای آمادگی بهتر آنان پیش از عزیمت به سرزمین وحی فراهم کند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان بر اهمیت احراز دقیق سلامت جسمی زائران در فرآیند معاینات پزشکی تأکید کرد و گفت: بررسی وضعیت سلامت باید با دقت و حساسیت لازم انجام شود تا زائران با آگاهی از شرایط جسمی خود و توصیه‌های پزشکی، سفر معنوی حج را آغاز کنند.

چتری ادامه داد: زائران نیز باید در زمان مراجعه برای معاینات پزشکی، سوابق بیماری، داروهای مصرفی و مسائل مرتبط با وضعیت سلامت خود را به‌صورت دقیق با پزشکان در میان بگذارند تا ارزیابی مناسب‌تری از شرایط آنان انجام شود.

وی همچنین هماهنگی میان تیم‌های پزشکی و مدیریت‌های اجرایی کاروان‌ها را ضروری دانست و بیان کرد: ارتباط مستمر و منظم میان عوامل پزشکی و مدیران کاروان‌ها می‌تواند در شناسایی نیازهای درمانی زائران و ارائه خدمات سریع‌تر و هدفمندتر مؤثر باشد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان خاطرنشان کرد: مدیران و عوامل کاروان‌ها باید ضمن توجه به توصیه‌های پزشکی، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق به زائران درباره الزامات سلامت، مراقبت‌های پیشگیرانه، مصرف منظم داروهای ضروری و رعایت توصیه‌های بهداشتی اهتمام داشته باشند.

چتری با اشاره به اهمیت مراقبت از زائران دارای بیماری‌های زمینه‌ای افزود: شناسایی به‌موقع این افراد و توجه ویژه به شرایط آنان، می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر برای مراقبت‌های مورد نیاز در طول سفر و کاهش مشکلات احتمالی کمک کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه پزشکی هلال‌احمر و تمامی دست‌اندرکاران حوزه سلامت استان سمنان در خدمت‌رسانی به زائران، بر ضرورت همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: برنامه‌های حوزه سلامت باید با دقت، نظم و کیفیت حداکثری دنبال شود تا زائران با آمادگی مناسب راهی این سفر معنوی شوند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان در پایان تأکید کرد: هدف همه مجموعه‌های مرتبط با حج، فراهم کردن شرایطی مناسب برای حضور زائران در این سفر معنوی است و در این مسیر، توجه به سلامت، آموزش، آمادگی جسمی و رعایت توصیه‌های پزشکی باید در کنار سایر برنامه‌های اجرایی، از اولویت‌های جدی قرار گیرد.

پریوش پیوندی، نماینده هیئت پزشکی حجاج استان سمنان، نیز در این دیدار بر اهمیت انجام به‌موقع معاینات پزشکی زائران تأکید کرد و گفت: ارزیابی دقیق وضعیت جسمی زائران پیش از اعزام، زمینه شناسایی مشکلات احتمالی و ارائه توصیه‌های لازم برای حفظ سلامت آنان در طول سفر را فراهم می‌کند.

وی ضمن تقدیر از تمهیدات حج و زیارت استان سمنان در راستای برگزاری هر چه بهتر حج تمتع آتی افزود: زائران باید با پزشکان درباره سوابق بیماری، داروهای مصرفی و شرایط خاص جسمی خود با دقت و صراحت گفت‌وگو کنند تا خدمات و مراقبت‌های پزشکی متناسب با وضعیت هر فرد پیش‌بینی شود و زائران با آمادگی بیشتری راهی سرزمین وحی شوند.