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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

۷۸ مدرسه بوشهر به شبکه فیبر نوری متصل شد

۷۸ مدرسه بوشهر به شبکه فیبر نوری متصل شد

بوشهر- مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: تاکنون ۷۸ مدرسه استان بوشهر به شبکه فیبر نوری متصل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح دوشنبه در نشست پیگیری آخرین وضعیت اتصال مدارس استان بوشهر به شبکه فیبر نوری اظهار کرد: تا کنون ۷۸ مدرسه توسط مخابرات به شبکه فیبر نوری متصل شده است.

مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر اضافه کرد: شرکت ها متعهد شدند که تا پایان شهریور ماه مدارس شهر های عالی‌شهر، بوشهر و دیر به فیبر نوری متصل شوند.

علی سملیان در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه آموزش خاطرنشان کرد: اتصال مدارس به فیبر نوری یکی از گام های کلیدی در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات و برخورداری دانش آموزان از اینترنت پرسرعت و پایدار است که نقش بسزایی در هوشمندسازی مدارس، برگزاری کلاس های مجازی و بهره مندی از محتوای آموزشی آنلاین خواهد داشت.

کد مطلب 6918790

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