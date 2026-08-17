به گزارش خبرنگار مهر، طرح احداث سیلبند روستای مرتضیآباد بخش کوهین طی ۶۰ روز توسط جهادگران سازمان بسیج سازندگی استان قزوین اجرا و عملیات آن تکمیل شد.
این طرح با هدف مهار و هدایت روانآبها، کاهش خطرات ناشی از وقوع سیلاب و حفاظت از اراضی و زیرساختهای روستا به اجرا درآمده است.
اجرای این سیلبند میتواند با مدیریت روانآبها و کنترل جریانهای ناشی از بارشهای شدید، نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب و افزایش ایمنی منطقه داشته باشد.
پروژه سیلبند مرتضیآباد با نظارت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین اجرا شده و پس از اتمام عملیات اجرایی، به بهرهبرداری رسید.
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