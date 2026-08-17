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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

سیل‌بند مرتضی‌آباد کوهین به بهره‌برداری رسید

سیل‌بند مرتضی‌آباد کوهین به بهره‌برداری رسید

قزوین- طرح احداث سیل‌بند روستای مرتضی‌آباد بخش کوهین با حجم یک‌هزار و ۱۰۰ مترمکعب و با همت جهادگران سازمان بسیج سازندگی استان قزوین به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح احداث سیل‌بند روستای مرتضی‌آباد بخش کوهین طی ۶۰ روز توسط جهادگران سازمان بسیج سازندگی استان قزوین اجرا و عملیات آن تکمیل شد.

این طرح با هدف مهار و هدایت روان‌آب‌ها، کاهش خطرات ناشی از وقوع سیلاب و حفاظت از اراضی و زیرساخت‌های روستا به اجرا درآمده است.

اجرای این سیل‌بند می‌تواند با مدیریت روان‌آب‌ها و کنترل جریان‌های ناشی از بارش‌های شدید، نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب و افزایش ایمنی منطقه داشته باشد.

پروژه سیل‌بند مرتضی‌آباد با نظارت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین اجرا شده و پس از اتمام عملیات اجرایی، به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6918880

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