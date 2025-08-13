جهش ۱۶ همتی زیان انباشته خودروسازان در بهار ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی صورتهای مالی منتشر شده در سامانه کدال نشان میدهد زیان انباشته غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۷ درصدی، معادل افزایش ۱۶.۱ همت، به رقم ۲۴۴.۷ همت رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، رشد زیان انباشته این شرکتها تنها ۴.۹ درصد و به میزان ۹.۱ همت بوده است؛ به بیان دیگر سرعت زیاندهی صنعت خودرو نسبت به بهار ۱۴۰۳ بهشدت افزایش یافته است.
هرچند رقم اعلامشده نسبت به زیان ۲۸۰ همتی پایان سال گذشته کمتر به نظر میرسد، اما این کاهش ناشی از آن است که آمار فعلی بهصورت غیرتلفیقی ارائه شده و زیان شرکتهای تابعه را در نظر نمیگیرد. در صورت لحاظ زیان این شرکتها، رقم واقعی بیش از ۲۴۴.۷ همت خواهد بود.
طبق این گزارش، خودروسازان در بهار امسال حدود ۸.۵ همت زیان عملیاتی داشتهاند. تنها سایپا در این بازه سود عملیاتی ثبت کرده است، اما رشد شدید زیان عملیاتی ایرانخودرو و پارسخودرو موجب شده مجموع زیان عملیاتی سه شرکت در سهماهه نخست سال با رشد ۱۲۲ درصدی مواجه شود.
همچنین در بهار ۱۴۰۳، زیان انباشته خودروسازان ۹.۱ همت (۴.۹ درصد) افزایش یافته بود، در حالی که این رقم در بهار امسال به ۱۶.۱ همت (۷ درصد) رسیده است.
جزئیات عملکرد شرکتها
ایرانخودرو: زیان انباشته غیرتلفیقی این شرکت از ۱۲۰.۵ همت در پایان سال گذشته به ۱۳۰ همت در پایان خرداد ۱۴۰۴ رسیده؛ رشدی معادل ۹.۵ همت (۷.۸ درصد). در مدت مشابه سال گذشته، رشد این زیان ۵.۷ همت (۵.۲ درصد) بود. زیان عملیاتی غیرتلفیقی نیز از ۳ همت در بهار ۱۴۰۳ به ۶.۴ همت در بهار امسال رسیده که رشدی ۳.۴ همتی (۱۱۳ درصدی) را نشان میدهد. (جزئیات بیشتر)
سایپا: کمترین رشد زیان انباشته را داشته و این شاخص از ۷۰.۸ همت به ۷۴.۷ همت رسیده؛ افزایشی ۳.۹ همتی (۵.۵ درصد). در سهماهه سال گذشته، این رشد ۲.۷ همت (۵.۲ درصد) بود. سایپا تنها خودروسازی است که در آمار غیرتلفیقی سهماهه امسال سود عملیاتی ثبت کرده است. (جزئیات بیشتر)
پارسخودرو: زیان انباشته این شرکت از ۳۷.۳ همت در پایان سال گذشته به ۴۰ همت در پایان خرداد رسیده؛ رشدی ۲.۷ همتی (۷.۲ درصد) که نسبت به افزایش ۰.۷ همتی (۲.۸ درصدی) سال گذشته، جهش قابل توجهی دارد. زیان عملیاتی نیز از ۶۶۰ میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۳ به ۲.۳ همت در بهار امسال رسیده که رشدی ۱.۶۴ همتی (۲۴۸ درصدی) را نشان میدهد. (جزئیات بیشتر)
بر این اساس، دادههای منتشرشده بیانگر آن است که صنعت خودرو نهتنها از دام زیاندهی رهایی نیافته، بلکه با شتاب بیشتری در مسیر افزایش زیان حرکت میکند؛ روندی که ادامه آن میتواند چالشهای مالی این صنعت را در ماههای آتی تشدید کند به خصوص اینکه این شرایط با رکود گسترده در صنعت نیز همراه شده است. آمار شاخص شامخ نشان میدهد خردادماه امسال، صنعت کشور در عمیقترین رکود ثبتشده قرار داشته و صنعت خودرو پس از یک بخش دیگر در رتبه دوم رکود قرار گرفته است. کمبود مواد اولیه و تورم بالا از دیگر چالشهای اثرگذار بر این وضعیت بودهاند.
