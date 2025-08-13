عراق درخواست برق داشت اما با توجه به نیاز داخلی نتوانستیم صادر کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی، حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری سخنگوی ستاد اربعین ایران در عراق در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه در کربلا با بیان اینکه اداره اربعین در دو ساختار مجزا در ایران و عراق انجام می‌شود، گفت: در ایران ستاد اربعین زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و در عراق نیز ستاد اربعین ایران زیر نظر سفیر ایران مستقر است. این دو ساختار هماهنگی لازم را برای تسهیل روند اربعین فراهم می‌کنند.

وی افزود: با تلاش‌های مشترک عراق و ایران، سیستم بارکدینگ برای زائران ایجاد شده است که هنگام خروج از ایران، اسم و بارکد در سیستم عراق نیز ثبت می‌شود. این اقدام باعث شده نزدیک به دو سال هیچ تجمعی برای مهر ورودی در مرزها نداشته باشیم و حرکت زائران برای ورود و خروج بسیار روان و منظم انجام شود. به طوری که در یکی از مرزها در یک روز حدود ۲۰۰ هزار نفر وارد عراق شدند. این خدمات باید به مدت ۲۰ روز ادامه داشته باشد تا جریان اربعین با تسهیلات بهتر پیش رود.

حجت‌الاسلام اباذری با اشاره به تلاش‌ها برای ارتقای خدمات رسانی گفت: ما در حال تلاشیم خدمات‌دهی در مرزها، اسکان، تغذیه و سایر امور را هر سال نسبت به سال قبل بهتر کنیم. امسال چند اتفاق مهم افتاده است. نخست اینکه از رسانه‌ها درخواست کردیم که تبلیغات زیارت اربعین را از اول ماه صفر آغاز نکنند، زیرا سال گذشته با آغاز زودهنگام مردم، خدمات‌دهی هنوز آغاز نشده بود و زائران با مشکلات غذا و اسکان مواجه شدند که موجب احساس شرمندگی مردم عراق شد.

سخنگوی ستاد اربعین ایران در عراق ادامه داد: سال گذشته زائران از ۴ روز قبل از اربعین وارد شدند، اما میزبان آمادگی لازم را نداشت. صف‌های طولانی چهار ساعته برای دریافت غذا ایجاد شد و بسیاری از زائران غذای کافی دریافت نکردند. امسال با همکاری طرف عراقی، از پنجم صفر به تدریج پذیرش آغاز شد و موکب‌ها مستقر شدند. تعهد تغذیه برای ۳۰۰ هزار نفر داده شد و تا روز یازدهم صفر صف طولانی برای غذا گزارش نشده است.

حجت‌الاسلام اباذری ضمن قدردانی از همکاری طرفین گفت: نخست وزیر عراق متوجه شده بود که استفاده از تریلی و کامیون برای جابجایی زائران زیبنده نیست و همه ناوگان باید مجهز به کولر باشد. خوشبختانه امسال هیچ‌گونه وسیله ناامن برای حمل و نقل زائران استفاده نشد.

وی درباره تصادفات افزود: هرچند تصادفات همچنان وجود دارد، اما فوتی‌های ناشی از تصادف کاهش یافته است، زیرا علائم هشدار دهنده در جاده‌ها نصب شده و نیروهای انتظامی حضور فعال دارند. تا دیروز حدود ۴۰ نفر در تصادفات عراق فوت کرده‌اند.

وی درباره اقدامات پزشکی گفت: در حادثه تصادف در بیمارستان کاظمین ۷ نفر مجروح بستری شدند که پس از بهبود، به دلیل نبود همراه، رئیس بیمارستان خود شخصاً از آنها مراقبت کرد و آنها را به خانه‌شان برد.

حجت‌الاسلام اباذری همچنین با بیان اینکه وزیر کشور عراق در جلسه‌ای اعلام کرده است که نگرانی از بابت آب و تغذیه در ایام اربعین وجود ندارد، گفت: در حوزه امنیت، نزدیک ۱۲۰ هزار نفر از نیروهای حشدالشعبی، پلیس و ارتش عراق در بیابان‌ها مستقر شده‌اند و با پهپاد منطقه را رصد می‌کنند تا احتمال تهدیداتی مثل حملات انتحاری به صف زائران را به صفر برسانند.

وی افزود: این نیروها امکانات کافی ندارند اما برای امنیت زائران جان می‌دهند. برخی از فرماندهان به دلیل شرایط سخت، رنگ پوست و اعضای بدنشان تغییر کرده است.

حجت‌الاسلام اباذری با بیان اینکه استاندار کربلا اعلام کرده است که ۲۲ نفر که قصد برهم زدن امنیت اربعین را داشتند، دستگیر شده‌اند، خاطر نشان کرد: تأمین برق یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان ایران و عراق بود. به درخواست عراق، میزان صادرات گاز ایران افزایش یافت و باعث شد نیروگاه‌های بیشتری با گاز وارداتی از ایران فعال شوند که تأثیر بسیار خوبی داشت.

سخنگوی ستاد اربعین ایران در عراق تصریح کرد: عراق از ایران درخواست برق داشت اما با توجه به نیاز داخلی نتوانستیم صادر کنیم. وزیر نیرو ایران هم به عراق سفر کرد و اعلام کرد که واردات گاز افزایش خواهد یافت. با این حال، ۶ نیروگاه بزرگ عراق در روزهای گذشته از مدار خارج شد و حدود ۶ هزار مگاوات برق قطع شد که بازگرداندن آنها زمان‌بر است.

حجت‌الاسلام اباذری از زائران خواست زیارت خود را سریع و کوتاه کنند تا در بحث انرژی و گرمای هوا، فرصت برای زائران دیگر فراهم شود و گفت: برخی از علاقه‌مندان امام حسین (ع) از دوازدهم صفر وارد می‌شوند و تا بیستم صفر می‌مانند، اما توصیه ما این است که حداقل یک شب در کربلا بمانند و سپس بازگردند.

وی با بیان تفاوت فرهنگی در عراق گفت: در فرهنگ عراق هیچ‌کس از زائر نمی‌پرسد کی می‌خواهد برود و بسیاری پس از اربعین نیز می‌مانند تا هر زمان که بخواهند که این موضوع خود فشار بیشتری بر زیرساخت‌ها وارد می‌کند.