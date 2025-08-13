ممنوعیت صید ماهی شیر در خلیج فارس و دریای عمان از ۲۵ مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سوری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: با توجه به عضویت ایران در کمیسیون منطقه‌ای شیلاتی (RECOFI) و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در دهمین اجلاس این کمیسیون، صید ماهی شیر با روش گوشگیر از تاریخ ۲۵ مرداد تا ۲۵ مهرماه در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان برای کلیه کشورهای عضو ممنوع اعلام شده است.

وی افزود: در همین راستا، از تمامی صیادان، تعاونی‌ها و تشکل‌های صیادی استان درخواست می‌شود ضمن رعایت دقیق این ممنوعیت، در اجرای این تصمیم منطقه‌ای که جنبه ملی و زیست‌محیطی نیز دارد، همکاری لازم را به عمل آورند. همچنین بازرسی‌ها، کنترل‌ها و نظارت‌های لازم به‌صورت مستمر انجام خواهد شد تا از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.

سوری در پایان تأکید کرد: صید پایدار و حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان، تنها با همکاری و مسئولیت‌پذیری جمعی محقق خواهد شد و رعایت این ممنوعیت، گامی مؤثر در راستای حفاظت از گونه‌های اقتصادی و ارزشمند مانند ماهی شیر است.

یادآور می‌شود، ماهی شیر یکی از گونه‌های باارزش و اقتصادی خانواده تون‌ماهیان (Scombridae) است که در آب‌های گرم و نیمه‌گرمسیری از جمله خلیج فارس و دریای عمان یافت می‌شود. این ماهی در زبان محلی به نام‌هایی مانند شیرماهی یا شیرِ دریایی نیز شناخته می‌شود.

در استان‌هایی مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صید آن نقش مهمی در معیشت صیادان دارد.