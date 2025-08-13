به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در بازدید از مجموعه گردشگری آبگرم یله گنبد با اشاره به ظرفیتهای بینظیر آبگرمهای استان در حوزه گردشگری سلامت، اظهار کرد: مجتمعهای آبگرم قزوین، گنجینههایی طبیعی و درمانی هستند که میتوانند در جذب گردشگر و توسعه پایدار منطقه نقشآفرین باشند.
وی توسعه زیرساختها، بازسازی امکانات موجود، و ایجاد فضاهای رفاهی و تفریحی مدرن را از اولویتهای استان دانست و افزود: این اقدامات نه تنها رفاه شهروندان و گردشگران را افزایش میدهد، بلکه فرصتهای تازهای برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه فراهم میآورد.
نوذری همچنین بر ضرورت ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به این حوزه تأکید کرد و یادآور شد: این اقدامات کلید تحول در گردشگری سلامت استان محسوب میشود.
