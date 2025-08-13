  1. استانها
توسعه زیرساخت‌های گردشگری اولویت استان قزوین است

قزوین- استاندار قزوین گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بازسازی امکانات موجود و ایجاد فضاهای رفاهی و تفریحی مدرن از اولویت‌های استان قزوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در بازدید از مجموعه گردشگری آبگرم یله گنبد با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر آبگرم‌های استان در حوزه گردشگری سلامت، اظهار کرد: مجتمع‌های آبگرم قزوین، گنجینه‌هایی طبیعی و درمانی هستند که می‌توانند در جذب گردشگر و توسعه پایدار منطقه نقش‌آفرین باشند.

وی توسعه زیرساخت‌ها، بازسازی امکانات موجود، و ایجاد فضاهای رفاهی و تفریحی مدرن را از اولویت‌های استان دانست و افزود: این اقدامات نه تنها رفاه شهروندان و گردشگران را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه فراهم می‌آورد.

نوذری همچنین بر ضرورت ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این حوزه تأکید کرد و یادآور شد: این اقدامات کلید تحول در گردشگری سلامت استان محسوب می‌شود.

