هفته دولت فرصتی برای بازخوانی عهد خدمت و تجدید پیمان با مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در پیامی به مناسبت آغاز هفته دولت، این هفته را یادآور نام و راه شهیدان رجایی و باهنر و فرصتی برای بازخوانی عهد خدمت و تجدید پیمان با مردم دانست.

وی اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر خدمت به مردم را نه یک عنوان اداری، بلکه مسئولیتی اخلاقی و انقلابی می‌دانستند و یاد آنان ما را به این حقیقت فرا می‌خواند که معیار ماندگار دولت‌ها، گره‌هایی است که از زندگی مردم می‌گشایند و امیدی است که در جامعه می‌آفرینند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: هفته دولت امسال در حالی فرا رسیده است که دولت چهاردهم، عدالت در برخورداری، توجه به مناطق کمتر برخوردار و شنیدن صدای اقشار و گروه‌هایی را که کمتر دیده و شنیده شده‌اند، در کانون برنامه‌های خود قرار داده و این رویکرد در استان نیز با جدیت دنبال می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه نتیجه این رویکرد باید در زندگی روزمره مردم دیده شود، تصریح کرد: این ثمره را باید در راه‌های ایمن‌تر، دسترسی پایدارتر به آب، خروج پروژه‌ها از بن‌بست و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان مشاهده کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در استان گفت: ۵۲۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که بخشی از تلاش‌ها برای شتاب بخشیدن به روند توسعه کهگیلویه و بویراحمد است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف استان و در حوزه‌های راه، آب، بهداشت و درمان، مسکن، کشاورزی، انرژی، اشتغال و زیرساخت‌های شهری و روستایی اجرا می‌شوند.

رحمانی همچنین از تعریف ۷۴ پروژه بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: این طرح‌ها ظرفیت ۸.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی دارند و نشان می‌دهند افق توسعه استان تنها به تکمیل پروژه‌های موجود محدود نیست و باید زمینه‌ای فراهم شود که سرمایه، تولید و اشتغال، آینده اقتصادی استان را رقم بزند.

وی بر ضرورت استمرار خدمت و جلوگیری از توقف طرح‌ها تأکید کرد و افزود: در ماه‌های گذشته نیز با وجود شرایط دشوار کشور، تلاش شد روند اجرای پروژه‌ها متوقف نشود و از تکمیل طرح‌های زیرساختی و رفع گلوگاه‌های راهسازی تا به ثمر رسیدن پروژه‌هایی که سال‌ها در انتظار تصمیم و اقدام بودند، اقدامات لازم دنبال شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه هفته دولت نباید صرفاً به ارائه آمار محدود شود، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای پاسخگویی، ارزیابی مسیر پیموده‌شده و شنیدن دوباره مطالبات مردم است؛ چراکه هیچ عدد و گزارشی جای رضایت مردم را نمی‌گیرد و هر پروژه زمانی ارزشمند است که نتیجه آن در کیفیت زندگی مردم دیده شود.

رحمانی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت به مردم استان، از تلاش مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران، کارگران، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و همه کسانی که در مسیر توسعه کهگیلویه و بویراحمد نقش‌آفرینی می‌کنند، قدردانی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی میان مردم و مسئولان، استفاده درست از ظرفیت‌های استان و اتکا به سرمایه انسانی جوان و توانمند، گام‌های بلندتری برای توسعه متوازن، ایجاد اشتغال، کاهش محرومیت و ساختن آینده‌ای شایسته برای فرزندان این سرزمین برداشته شود.