۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

رحمانی: مدیران بی‌تفاوت در سیستم مدیریتی جایگاهی نخواهند داشت

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد: مدیران بی‌تفاوت در سیستم مدیریتی جایگاهی نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر یکشنبه در اولین نشست شورای اداری استان در سال جدید با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران، اظهار کرد: مدیرانی که نسبت به کشور و مردم بی‌تفاوت باشند، بدون تعارف در سیستم مدیریتی نقشی نخواهند داشت.

وی با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و ۳۰ شهید استان و تبریک دهه کرامت، افزود: دشمن منافع خود در منطقه را دنبال می‌کند و حتی حاضر شد ۱۷۰ کودک و زیرساخت‌های حیاتی کشور را هدف قرار دهد، اما هیچ یک از اهدافش محقق نشد و حقانیت ملت ایران برای جهانیان ثابت شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر حفظ اتحاد مردم و تقویت انسجام ملی تأکید کرد و عملکرد دولت در مدیریت بازار و تأمین معیشت مردم را قابل تقدیر دانست.

وی همچنین به پروژه‌های اقتصادی و عمرانی استان اشاره کرد و گفت: پل کمربندی مختار پس از تخریب سیل به سرعت بازسازی شد و بزرگ‌ترین پروژه انتقال آب کشور با اعتبار ۲۵۰۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی شد.

رحمانی با تأکید بر نگاه مسئولانه مدیران به امور مردم، افزود: نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ به اقتصاد مقاومتی بر پایه وحدت ملی و امنیت ملی فرصتی برای ارائه کارنامه درخشان مدیریتی است.

وی از مدیران خواست میزخدمت در کنار مواکب مردمی برگزار کنند و بازرسی بازار و تسهیل صدور مجوزها را در دستور کار قرار دهند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین اجرای نهضت کاشت درخت و جذب اعتبارات ملی و بانکی را مورد تأکید قرار داد و از پیشرفت ۱۳ درصدی استان در نهضت ملی مدرسه‌سازی خبر داد.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی آمادگی‌ها باید صد درصد حفظ شود و کمیته پایش مصوبات سفر عملکرد اعتبارات و طرح‌های اقتصادی را پیگیری کند.

کد مطلب 6805019

