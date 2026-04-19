به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر یکشنبه در اولین نشست شورای اداری استان در سال جدید با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران، اظهار کرد: مدیرانی که نسبت به کشور و مردم بی‌تفاوت باشند، بدون تعارف در سیستم مدیریتی نقشی نخواهند داشت.

وی با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و ۳۰ شهید استان و تبریک دهه کرامت، افزود: دشمن منافع خود در منطقه را دنبال می‌کند و حتی حاضر شد ۱۷۰ کودک و زیرساخت‌های حیاتی کشور را هدف قرار دهد، اما هیچ یک از اهدافش محقق نشد و حقانیت ملت ایران برای جهانیان ثابت شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر حفظ اتحاد مردم و تقویت انسجام ملی تأکید کرد و عملکرد دولت در مدیریت بازار و تأمین معیشت مردم را قابل تقدیر دانست.

وی همچنین به پروژه‌های اقتصادی و عمرانی استان اشاره کرد و گفت: پل کمربندی مختار پس از تخریب سیل به سرعت بازسازی شد و بزرگ‌ترین پروژه انتقال آب کشور با اعتبار ۲۵۰۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی شد.

رحمانی با تأکید بر نگاه مسئولانه مدیران به امور مردم، افزود: نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ به اقتصاد مقاومتی بر پایه وحدت ملی و امنیت ملی فرصتی برای ارائه کارنامه درخشان مدیریتی است.

وی از مدیران خواست میزخدمت در کنار مواکب مردمی برگزار کنند و بازرسی بازار و تسهیل صدور مجوزها را در دستور کار قرار دهند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین اجرای نهضت کاشت درخت و جذب اعتبارات ملی و بانکی را مورد تأکید قرار داد و از پیشرفت ۱۳ درصدی استان در نهضت ملی مدرسه‌سازی خبر داد.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی آمادگی‌ها باید صد درصد حفظ شود و کمیته پایش مصوبات سفر عملکرد اعتبارات و طرح‌های اقتصادی را پیگیری کند.