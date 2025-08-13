انتقاد نماینده بویراحمد،دنا و مارگون در مجلس از تأخیر در مناقصات طرحها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأخیرهای غیرمنطقی در برگزاری مناقصات کلیدی و مدیریت ریسکگریز برخی مسئولان، هشدار داد که این رویه میتواند اجرای پروژههای حیاتی مانند پل سیسخت و تأمین آب سادات محمودی را با چالشهای جدی مواجه کند.
وی اشاره به حضور فعال خود در روند اجرای پروژههای عمرانی حوزه انتخابیه افزود: از ابتدا تاکنون به صورت مستمر در جریان تمامی پروژههای مهم حوزه انتخابیه بودهام و همچنان پیگیر امور مربوطه خواهم بود. گزارش ارائهشده توسط معاون عمرانی نیز حاکی از پیشرفتهای قابل توجه در بخشهای مختلف است.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه با وجود نزدیک شدن به پایان سال مالی، برخی از مناقصات کلیدی هنوز برگزار نشده است، این تأخیرها میتواند مشکلات جدی در اجرای پروژهها ایجاد کند.
وی ادامه داد: سوال اینجاست که چرا برخی مدیران در ماههای پایانی سال با برگزاری مناقصات مواجه میشوند؟ آیا اهداف خاصی پشت این تأخیرها وجود دارد؟ از آقای استاندار درخواست میکنم به این موضوع ورود جدی داشته باشند و به مدیران مربوطه تذکر دهد.
بهرامی با اشاره به مشکلات تأمین آب در حوزه انتخابیه، تاکید کرد: در حوزه انتخابیه، پروژه سادات محمودی با وجود تخصیص صددرصدی اعتبارات، به دلیل تنشهای آبی با مشکل مواجه شدهاند. این وضعیت برای مردم بسیار نگرانکننده است و ممکن است برخی از این شرایط سوءاستفاده کنند. انتظار داریم برنامهریزیهای فوری و مؤثری برای کاهش تنشهای آبی در سال آینده انجام شود.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی مدیران، افزود: متأسفانه برخی مدیران از ریسکپذیری لازم برخوردار نیستند. مدیریت محافظهکارانه و عدم جسارت در تصمیمگیری باعث تضییع منافع مردم میشود، لذا مدیران باید شجاعت و مسئولیتپذیری بیشتری در اجرای پروژهها داشته باشند.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهادات اجرایی اشاره کرد و تصریح کرد: پیشنهاد میکنیم پیش از برگزاری جلسه با ریاست جمهوری، هماهنگیهای لازم بین استاندار و نمایندگان مجلس برای اولویتبندی پروژههای حیاتی استان انجام شود.
وی افزود: پیگیریهای لازم با مدیرعامل شرکت برق کشور برای پروژه ایستگاه توزیع برق دنا انجام شده که هرچه سریعتر به مرحله کلنگزنی در دهه فجر برسد.
بهرامی بیان کرد: پروژه پل سیسخت نیازمند توجه فوری است و تأخیر در اجرای آن میتواند چالشهای فنی و قانونی بیشتری ایجاد کند.
