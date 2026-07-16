به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از استاندار، معاونان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان استان، نیروهای نظامی و انتظامی و اصحاب رسانه، اظهار کرد: این جلسه برای یک سال استان تصمیم‌گیری می‌کند و بسیاری از کشورهای موفق نیز برنامه‌های یک‌ساله را در کنار برنامه‌های بلندمدت برای اداره امور خود مورد توجه قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه توسعه استان تنها به تصمیمات جلسات محدود نمی‌شود، افزود: بخش مهمی از توسعه به نگاه و نگرش مدیران بازمی‌گردد؛ برخی مدیران نگاه توسعه‌محور دارند اما متأسفانه برخی دیگر جزیره‌ای عمل کرده و تنها منافع دستگاه خود را می‌بینند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس تصریح کرد: منافع همه دستگاه‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند هم‌افزایی ایجاد کرده و مسیر توسعه استان را هموار کند، گاهی صدور یک مجوز می‌تواند بخش زیادی از محرومیت‌های یک منطقه را برطرف کند.

وی با اشاره به ضرورت همراهی مدیران با سیاست‌های توسعه‌ای استان، گفت: توسعه هزینه و مشکلاتی دارد اما برآیند آن بسیار بیشتر از هزینه‌هایی است که برای اجرای طرح‌ها پرداخت می‌شود.

بهرامی ادامه داد: انتظار داریم استاندار در مسیر توسعه استان از همراهی مدیران بهره ببرد و اگر مدیری توان همراهی با این مسیر را ندارد، حضور او در مسئولیت اجرایی به نفع منافع مردم نخواهد بود؛ چراکه فرصت خدمت دولت و مجلس باید برای حل مشکلات مردم استفاده شود.

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اصلاح شاخص‌های توزیع اعتبارات تأکید کرد و گفت: در تعیین شاخص‌ها باید اولویت‌های هر شهرستان و منطقه مورد توجه قرار گیرد و سهم اعتبارات بر اساس نیاز واقعی مردم اختصاص یابد.

وی افزود: برخی شاخص‌ها سال‌ها بدون تغییر باقی مانده‌اند و نیازمند بازنگری هستند؛ در برخی حوزه‌ها باید سهم کاهش و در برخی بخش‌ها با توجه به محرومیت و نیاز موجود افزایش یابد.

بهرامی با اشاره به نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در تعیین شاخص‌ها، بیان کرد: این مجموعه تخصصی باید نهایت دقت را در تعریف و اصلاح شاخص‌ها داشته باشد و ما نیز هرجا نیاز باشد با آمار و ارقام موضوعات را پیگیری خواهیم کرد.

وی همچنین درباره جذب اعتبارات گفت: برخی ردیف‌های اعتباری نفت پس از دو یا سه سال هنوز حتی یک ریال هزینه نشده است؛ اگر پروژه‌ای دیگر نیاز استان نیست باید مجوز آن اصلاح شده و منابع به حوزه‌های دارای اولویت منتقل شود.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون خاطرنشان کرد: گاهی برآورد اولیه یک پروژه با شرایط امروز همخوانی ندارد و با اعتبار پیش‌بینی‌شده امکان اجرای آن وجود ندارد، بنابراین باید این موارد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

بهرامی با تقدیر از تلاش نمایندگان استان و استاندار در جذب اعتبارات ملی و استانی، گفت: اعتبارات استان نسبت به بسیاری از مناطق وضعیت مناسبی دارد اما باید تلاش کنیم بیشترین بهره‌برداری از این منابع صورت گیرد، زیرا تورم هر روز از ارزش ریالی اعتبارات می‌کاهد.

وی حضور مؤثر مدیران در تهران برای پیگیری پروژه‌ها را مهم دانست و افزود: بخش قابل توجهی از اعتبارات در اختیار وزارتخانه‌هاست و اعتبارات ملی ظرفیت بزرگی برای توسعه استان محسوب می‌شود که باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون همچنین بر ضرورت توجه به کیفیت اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: برخی دستگاه‌ها در پایان سال مالی با عجله برای جذب اعتبار اقدام می‌کنند که این موضوع می‌تواند به کیفیت پروژه‌ها آسیب بزند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت پیگیری مشکلات مرکز استان، اظهار کرد: یاسوج به عنوان مرکز استان خدمات‌رسان به جمعیت زیادی است و موضوعات مربوط به زیرساخت‌ها و خدمات شهری باید با همکاری همه مسئولان به سرانجام برسد.