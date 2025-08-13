تمهیدات مرزبانی جهت تامین امنیت و آرامش در مرزها برای زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا در یک برنامه تلویزیونی درباره امنیت زائران در مرزهای کشور بیان داشت: تأمین امنیت و آرامش در مرزها از وظایف ذاتی ماست و توفیقی الهی محسوب می‌شود که زمینه‌ساز خدمت‌رسانی یک‌ساله ماست تا چنین روزی دوباره برای‌مان تکرار شود.

وی افزود: خدمت‌رسانی مرزبانان، علاوه بر ایجاد امنیت، نوعی دیپلماسی لحظه‌ای و مرزی محسوب می‌شود و بر پایه قانون، به‌منزله استیفای حقوق دولت و مرزنشینان نیز تلقی می‌شود.

سردار گودرزی گفت: زائرین، چه آن‌هایی که از کشور عزیزمان به سوی عتبات عالیات در حرکتند و چه زائرانی که از کشورهای اسلامی وارد می‌شوند، امنیت مسیر به‌طور کامل تأمین شده است. مرزبانان کشور ما با تلاش بی‌وقفه در ایجاد امنیت و ارائه خدمات، این مسیر را برای زائران امن ساخته‌اند.

وی ادامه داد: ایجاد این امنیت نیازمند دیپلماسی لحظه‌ای و همکاری مستمر با کشور عراق است. در چند ماه اخیر بیش از ۵۰ بار جلسات مشترک در سطح عالی میان مرزبانان کشورمان و مسئولان عراق، از جمله وزیر محترم کشور عراق، برگزار شده است. این جلسات هم در مرزهای مهران و شلمچه و هم در تهران برگزار شده و فرماندهان مرزبانی دو کشور ارتباط مستمر و لحظه‌ای دارند.

وی همچنین بیان کرد: قرارگاه مشترکی تشکیل شده که تبادل اطلاعات در لحظه را ممکن کرده است؛ به طوری که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر عبور افراد از مرزهای غیرمجاز دریافت نشده است. این موفقیت نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه همکاران ما در آخرین نقطه صفر مرزی است.

فرمانده مرزبانی فراجا، گفت: به تدریج به آخرین آمار زائران و عاشقانی که در مراسم اربعین حسینی و این کنگره بزرگ شرکت می‌کنند، نزدیک می‌شویم که این بزرگترین اجتماع انسانی بر روی کره خاکی است.

وی افزود: بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند و تا کنون تقریباً دو سوم آن‌ها بازگشته‌اند.

سردار گودرزی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم خدمات‌رسانی خود را تکمیل کنیم و همکاران ما بتوانند به وظایف ذاتی خود عمل کنند، امیدواریم همه عزیزان هرچه سریع‌تر و با سلامتی بازگردند و از تصادفات احتمالی جلوگیری شود.

وی گفت: امروز در جاده‌ها شاهد چند تصادف و واژگونی خودرو بودم که بسیار تأسف‌آور است. ایران نباید در چنین شرایطی باشد. ما مقدمات لازم را در موکب‌ها فراهم کرده‌ایم و توصیه می‌کنیم زائران حتماً در این پایگاه‌ها استراحت کنند تا با سلامت کامل به منزل برگردند.

سردار گودرزی افزود: سفر خود را مدیریت کنید. حدود ۳۰۰۰ موکب فعال است که باید به خوبی مورد بررسی قرار گیرند و زائران باید توجه لازم را به قوانین و مقررات در داخل کشور و عراق داشته باشند.

وی در پایان ابراز کرد: از مردم باصفای عراق و مسئولین این کشور به نمایندگی از خود و همه هموطنان، قدردانی می‌کنم که این بستر بزرگ را فراهم کرده‌اند.