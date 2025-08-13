اندرو پارسونز: موفقیت های ایران در بخش پارالمپیک تصادفی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، غفور کارگری و اندرو پارسونز رییس کمیته بین المللی پارالمپیک در حاشیه برگزاری کنفرانس و مجمع عمومی APC با یکدیگر ملاقات کردند.

در این ملاقات اندرو پارسونز ضمن قدردانی از تلاشهای ایران در راستای توسعه ورزش های پارالمپیک گفت: آنچه که امروز به عنوان موفقیت های ایران در زمینه پارالمپیک می بینیم تصادفی و یکشبه نیست. این دستاورد محصول برنامه ریزی دقیق و مدیریت شایسته است.

وی افزود: به خاطر دستاورد اخیر ایران که انتخاب شدن به عنوان کشور برتر جهان در سال ۲۰۲۵ در زمینه توسعه ورزش زنان پارالمپیکی بود، به شما تبریک می گویم و این عنوان افتخار بزرگی برای ایران است.

کارگری نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات کمیته ملی پارالمپیک ایران، دیدگاه ها، دغدغه ها و مسائل مورد نظر را با رییس کمیته بین المللی پارالمپیک عنوان کرد.



مجمع عمومی کمیته پارالمپیک آسیا از امروز ۲۲ مرداد ماه به میزبانی آستانه آغاز شده و تا فردا ادامه دارد. پیش از آن نیز کنفرانس APC طی روزهای ۲۰ و ۲۱ مرداد ماه برگزار شد.