بانوی پرافتخار ورزش ایران مسئول برتر قاره آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در پایان اولین روز از مجمع عمومی کمیته پارالمپیک آسیا مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان آسیا در بخشهای مختلف برگزار و زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان و کماندار پرافتخار کشورمان به عنوان مسئول برتر آسیا معرفی شد.
زهرا نعمتی که نامش با استقامت، تعالی و مدیریت در ورزش گره خورده، به واسطه مسیر الهام بخشی که طی نموده امروز به عنوان یک الگو در آسیا و جهان شناخته میشود و موفقیتهای بی نظیرش در حوزه ورزش به همراه نقش آفرینی در مدیریت ورزشی و پرورش ورزشکاران و نیز اثر بخشی در حوزه فعالیت او را به گزینهای شایسته برای دریافت این جایزه بدل کرد.
نعمتی افزون بر کسب مدالهای رنگارنگ در رویدادهای مهمی چون بازیهای پارالمپیک، بازیهای پاراآسیایی و … هم اکنون سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان است و در پرورش نسل جدیدی از قهرمانان نقش کلیدی دارد.
وی همچنین با حضور و نقش آفرینیهای مؤثر در کمیتههای بین المللی پارالمپیک، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک کشورمان توانست دغدغههای ورزشکاران را به بالاترین سطوح مدیریتی برساند و صدای آنها باشد.
این بانوی پرافتخار در زمینه جذب حمایت مالی از منابع دولتی و خصوصی نیز گامهای مؤثری برداشته که در نهایت به توسعه ورزش افراد دارای معلولیت کمک قابل توجهی کرده است.
بر این اساس زهرا نعمتی مفتخر به کسب نشان و جایزه کمیته پارالمپیک آسیا در بخش مسئول برتر آسیا شد و جایزه خود را از ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا، دریافت کرد.
در جریان برگزاری مراسم برترینهای آسیا برگزیدگان دیگری در بخشهای بهترین ورزشکار زن و بهترین ورزشکار مرد، بهترن عملکرد تیمی، بهترین ورزشکار جوان، بهتری عکاس ورزشی، بهترین عملکرد کمیتههای ملی پارالمپیک و نشان افتخار آسیا نیز معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
انتخاب برگزیدگان کمیته پارالمپیک آسیا در بخشهای گوناگون در راستای سیاستهای کمیته بین المللی پارالمپیک به ویژه در مبحث تساوی و برابری جنسیتی صورت گرفته است و اعضای هیأت اجرایی APC پس از بررسیهای اولیه و از طریق فرآیند رأی گیری نسبت به معرفی برگزیدگان نهایی اقدام کردند.
