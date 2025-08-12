به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در جریان دومین روز از کنفرانس کمیته پارالمپیک آسیا، تفاهم نامه همکاری میان APC و کمیته ملی پارالمپیک ایران در زمینه راه اندازی مرکز آموزش عالی پارالمپیک آسیا ، مرکز تمرینات ورزشی و برگزاری مسابقات قاره ای ( APC STEC) در ایران به امضای روسای کمیته ملی پارالمپیک ایران و کمیته پارالمپیک آسیا رسید.

این مرکز با هدف توسعه آموزش های تخصصی، تربیت نیروی انسانی کارآمد، انتقال دانش روز و ارتقای سطح علمی ورزش های پارالمپیکی در سطح قاره، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.



این اقدام ماحصل تلاشهای مستمر و برنامه ریزی شده کمیته ملی پارالمپیک ایران در حوزه آموزش، توسعه منابع انسانی، دیپلماسی فعال بین المللی و ارتقای زیرساخت های علمی و اجرایی کشور در ورزش های پارالمپیکی است.



کنفرانس کمیته پارالمپیک آسیا طی روزهای ۲۰ و ۲۱ مرداد ماه به میزبانی آستانه در حال برگزاری است و پس از آن مجمع عمومی این کمیته در روزهای ۲۳ و ۲۴ مرداد ماه برگزار خواهد شد.