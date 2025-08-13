  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

اقدامات انجام شده نظام مراقبت بیماری‌های واگیر در اربعین

اقدامات انجام شده نظام مراقبت بیماری‌های واگیر در اربعین

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص برنامه نظام مراقبت بیماری‌های واگیر در اربعین از تاریخ ۱۲ تا ۱۹ مرداد ۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر و گروه مراقبت بیماری‌های واگیر تعداد ۸۷۲۱۹۵ مورد مراقبت از زائران صورت گرفته و تعداد ۴۲ مورد بازدیدهای میدانی از موکب‌ها و درمانگاه‌ها انجام شده است.

بنا بر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، فعالیت گروه مراقبت بیماری‌های واگیر در عراق و پایگاه‌های مراقبت بهداشتی مرزی در کشور تا چند روز بعد از مراسم اربعین ادامه داشته و سپس مراقبت زائرین به صورت پیگیری مستمر در نظام شبکه از خانه بهداشت تا مراکز خدمات جامع سلامت به مدت ۱۴ روز پس از بازگشت آنان از مراسم اربعین توسط تیم سلامت در سطوح شبکه بهداشت و درمان انجام خواهد شد.

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص برنامه نظام مراقبت بیماری‌های واگیر در اربعین در فایل پیوست قابل مشاهده است.

کد خبر 6559584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها