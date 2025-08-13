به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس اعلام مرکز مدیریت بیماریهای واگیر و گروه مراقبت بیماریهای واگیر تعداد ۸۷۲۱۹۵ مورد مراقبت از زائران صورت گرفته و تعداد ۴۲ مورد بازدیدهای میدانی از موکبها و درمانگاهها انجام شده است.
بنا بر اعلام مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، فعالیت گروه مراقبت بیماریهای واگیر در عراق و پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی در کشور تا چند روز بعد از مراسم اربعین ادامه داشته و سپس مراقبت زائرین به صورت پیگیری مستمر در نظام شبکه از خانه بهداشت تا مراکز خدمات جامع سلامت به مدت ۱۴ روز پس از بازگشت آنان از مراسم اربعین توسط تیم سلامت در سطوح شبکه بهداشت و درمان انجام خواهد شد.
گزارش اقدامات انجام شده در خصوص برنامه نظام مراقبت بیماریهای واگیر در اربعین در فایل پیوست قابل مشاهده است.
